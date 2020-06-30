Эстетика, молодость и дерзость: обзор ноутбука ASUS VivoBook S15

Источник материала: Myfin

Фото предоставлено компанией ASUS

Эстетика дерзости

Внешний вид лэптопа сразу заявляет о себе. Сочный изумрудный цвет или розовый, если он вам по душе, моментально выделяют владельца ASUS VivoBook S15. Ноутбук легко вписывается в категорию ультрабук, учитываю его толщину всего 16 мм. Матовая поверхность крышки защищена от отпечатков пальцев, и по заявлению разработчиков сделана из алюминиевого сплава, обработанного алмазным станком. Благодаря чему у ноутбука приятная на ощупь поверхность, и он не выскользнет из рук в самый неподходящий момент.

Еще одна дизайнерская фишка – выделенная желтым цветом клавиша Enter. Такой тонкий намек на призыв к действию.

Дисплей лэптопа оснащен IPS-матрицей с диагональю 15,6 дюйма и максимальным разрешением 1920х1080 точек. Можно отметить неплохую предустановленную яркость экрана. Под прямым светом матовая поверхность не дает бликов, однако для комфортной работы есть возможность переключиться в специальный режим через утилиту MyASUS. Тогда увеличивается яркость экрана, насыщенность и контрастность цветов.





Хорошая новость для тех, кто привык к стандартной клавиатуре с цифровым островком. Здесь он есть и удобно расположен под правой рукой. Ход клавиш уверенный и тихий, не отвлекает и не раздражает клацаньем. В некоторых конфигурациях добавлен сканер отпечатка пальцев, который разблокирует лэптоп.

Добавили мощный процессор и видеокарту

Ключевой момент апгрейда линейки – новый процессор Intel Core i7-10510U. Это энергоэффективный четырёхъядерный процессор с рабочей частотой 1,8 Ггц и максимальной разгонной частотой 4,9 Ггц. Процессор также поддерживает многопоточность, что позволяет задействовать все 8 потоков.







Кроме нового процессора, ASUS VivoBook S15 получил дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250 на 2 ГБ памяти DDR5. Это дало хорошее ускорение в работе с графическими программами, видео и простыми играми. На минимальных и средних настройках вполне можно запустить и комфортно поиграть в непрожорливый шутер или аркаду.

Система охлаждения работает максимально тихо даже при высоких нагрузках. Рабочая поверхность лэптопа остается при этом теплой, но не перегревается. Разработчики также отмечают еще одно полезное нововведение –опциональную память Intel Optane, которая ускоряет загрузку системы и помогает справляться с тяжелыми приложениями и графическими программами.



Стильный и дерзкий

В итоге получилась довольно интересная модель для молодых, дерзких и современных пользователей. ASUS VivoBook S15 обладает достаточной для своего класса производительностью, запоминающейся внешностью и компактными габаритами по приятной цене.



