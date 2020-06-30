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Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI

30.06.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vladtime.ru

Телеканал осуществляет вещание на территории 53 стран мира. Владелец RTVI Микаель Исраелян надеется, что с приходом Шнурова телеканал обретет «новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик».

Назначение Шнурова на новую должность завершает реформирование команды топ-менеджеров RTVI – телеканала, созданного Гусинским и впоследствии купленного американским бизнесменом Исраеляном.

Ранее Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора канала, а Станислав Кучер стал руководителем информационного вещания, передает РБК.

По словам Исраеляна, выбор пал на лидера «Ленинграда», так как тот часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за рубежом.
 

На сайте канала говорится, что в ближайших планах RTVI — активное развитие на Западном побережье США, а также в Грузии, Армении и Европе. «Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — сказал Шнуров.

Ранее в пресс-службе телеканала сообщили, что RTVI будет управляться «в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов», а ключевые контентные направления — информационное и развлекательное — возглавят профильные топ-менеджеры.

Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян.
 

 
 
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Телеканал осуществляет вещание на территории 53 стран мира. Владелец RTVI Микаель Исраелян надеется, что с приходом Шнурова телеканал обретет «новую уникальную...
 
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