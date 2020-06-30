Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI

Источник материала: Ежедневник

фото: vladtime.ru

Телеканал осуществляет вещание на территории 53 стран мира. Владелец RTVI Микаель Исраелян надеется, что с приходом Шнурова телеканал обретет «новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик».

Назначение Шнурова на новую должность завершает реформирование команды топ-менеджеров RTVI – телеканала, созданного Гусинским и впоследствии купленного американским бизнесменом Исраеляном.

Ранее Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора канала, а Станислав Кучер стал руководителем информационного вещания, передает РБК .

По словам Исраеляна, выбор пал на лидера «Ленинграда», так как тот часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за рубежом.



На сайте канала говорится, что в ближайших планах RTVI — активное развитие на Западном побережье США, а также в Грузии, Армении и Европе. «Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — сказал Шнуров.



Ранее в пресс-службе телеканала сообщили, что RTVI будет управляться «в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов», а ключевые контентные направления — информационное и развлекательное — возглавят профильные топ-менеджеры.



Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян.

