Житель Лиды нашел чужую пластиковую карту и пошел делать покупки

Источник материала: ОНТ

В Лиде мужчина нашел утерянную чужую банковскую карточку и рассчитался ею в ряде магазинов. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что житель Лиды обнаружил пропажу банковской карты 21 июня. Вскоре после этого он заметил, что с его банковского счета списываются деньги за покупки, которых он не совершал, и обратился в милицию.

Правоохранители задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Лиды. Его действиям дается правовая оценка. Сообщается, что ранее задержанный уже был судим.

«Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. Он нашел карту и вместо того, чтобы отнести ее в милицию, отправился за покупками. В нескольких магазинах он потратил 87 рублей», - рассказали в милиции.

Ранее сообщалось, что в Смолевичском районе 10-летний мальчик, получив доступ к компьютерной информации и используя данные чужой банковской карты, снял с нее более 300 долларов. Его поставили на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних.

Фото: tomekwalecki, Pixabay





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