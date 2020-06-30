ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Лиды нашел чужую пластиковую карту и пошел делать покупки

30.06.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Житель Лиды нашел чужую пластиковую карту и пошел делать покупки

В Лиде мужчина нашел утерянную чужую банковскую карточку и рассчитался ею в ряде магазинов. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что житель Лиды обнаружил пропажу банковской карты 21 июня. Вскоре после этого он заметил, что с его банковского счета списываются деньги за покупки, которых он не совершал, и обратился в милицию.

Правоохранители задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Лиды. Его действиям дается правовая оценка. Сообщается, что ранее задержанный уже был судим.

«Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. Он нашел карту и вместо того, чтобы отнести ее в милицию, отправился за покупками. В нескольких магазинах он потратил 87 рублей», - рассказали в милиции.

Ранее сообщалось, что в Смолевичском районе 10-летний мальчик, получив доступ к компьютерной информации и используя данные чужой банковской карты, снял с нее более 300 долларов. Его поставили на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних.

Фото: tomekwalecki, Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде мужчина нашел утерянную чужую банковскую карточку и рассчитался ею в ряде магазинов. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Сообщается, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси стали чаще жаловаться на клевету в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика