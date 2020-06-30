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Житель Лиды нашел чужую пластиковую карту и пошел делать покупки
Источник материала: ОНТ
В Лиде мужчина нашел утерянную чужую банковскую карточку и рассчитался ею в ряде магазинов. Об этом
Сообщается, что житель Лиды обнаружил пропажу банковской карты 21 июня. Вскоре после этого он заметил, что с его банковского счета списываются деньги за покупки, которых он не совершал, и обратился в милицию.
Правоохранители задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Лиды. Его действиям дается правовая оценка. Сообщается, что ранее задержанный уже был судим.
Ранее сообщалось, что в Смолевичском районе 10-летний мальчик, получив доступ к компьютерной информации и используя данные чужой банковской карты, снял с нее более 300 долларов. Его поставили на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних.
Фото: tomekwalecki, Pixabay
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В Лиде мужчина нашел утерянную чужую банковскую карточку и рассчитался ею в ряде магазинов. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Сообщается, что...
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