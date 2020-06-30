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Петр Петровский: некоторые претенденты в кандидаты решили использовать этот сбор подписей для того, чтобы расшатать ситуацию
Источник материала: СТВ
Политолог Петр Петровский прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.
Петр Петровский, политолог:
Понятно, что белорусское государство реагировало на этот счет в рамках закона и не дало возможности раскачать лодку и поставить под сомнение нашу электоральную кампанию. Более того, на мой взгляд некоторые претенденты из-за своего постоянного нарушения законодательства сами продемонстрировали, что их главной целью является не победа на выборах, а использование избирательной кампании для неконституционного, незаконного захвата власти. Про что они, в принципе между строк и говорили.
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Петр Петровский: некоторые претенденты в кандидаты решили использовать этот сбор подписей для того, чтобы расшатать ситуацию
Политолог Петр Петровский прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.
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