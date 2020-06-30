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«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

30.06.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Этот украинский парень в мессенджере подписан по-белорусски как Аляксей, а в социальных сетях пользователи знают его по никнейму «хохол/бульбаш». Он считает себя на 1/6 белорусом. Почти 5 лет назад Алексей Федоренко вместе с женой Викторией в поисках работы, возможностей и новой жизни переехал из украинского Николаева в Минск.

За пять лет новую жизнь в Синеокой не только нашли, но и подарили. Маленькой дочери Оксане уже два.   

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Алексей Федоренко, папа в декрете:  
В плане детского сада тут хорошо, что он для нее бесплатный. То есть мы будем наравне со всеми – оплачиваешь обеды и по мелочи. Я ее записал без проблем, на очередь поставил.  

И на детской площадке этот папа на зависть всем мамам – посетитель регулярный. Они здороваются с ним как с давним приятелем и всегда в теме горячих мама-бесед. А по прикорму и самозасыпанию он еще и фору даст. И не удивительно, ведь Алексей – папа в декрете. До дембеля осталось всего ничего. С сентября маленькая украинка и по совместительству бульбашка собирается в белорусский детский сад.  

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Алексей Федоренко:  
Когда я в миграционной службе регистрировал, то в анкете есть дата въезда в Беларусь. Она не въезжала – родилась в Минске. Тоже «хохол/бульбаш», «бульбаш», наверное, больше.  

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Дома Алексей отвечает не только за воспитание дочери и вкусные обеды, именно он главный семейный казначей. Поэтому после нехитрых математических вычислений от украинского пособия по уходу за ребенком семья решила отказаться в пользу белорусского. По итогу даже остались в плюсе.  

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Алексей Федоренко:  
Там платят 75-80 (рублей на ваши деньги – прим. ред), тут 405. Разница есть. Я считал, что полностью купить смесь на месяц и подгузники – это выходило примерно 230-250 рублей, а на тот момент платили 360. Я не знаю, почему многие жалуются. Едьте в Украину – там 80 рублей платят, даже на подгузники не хватит.  

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Алексей – папа-блогер. Его читают мамы из Беларуси, России, Украины и Казахстана. И самый популярный вопрос у его подписчиков – где же мама.  

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Мама часто уходит. Ведь пока она главный добытчик в семье. Временно. Такое решение было принято на общем совете. Говорят, что ничего удивительного. Просто посчитали, что так на данный момент выгоднее. Виктория – мастер по маникюру. Работала и в Киеве, и в Николаеве, но более привлекательными условия оказались в минском салоне красоты.  

«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах

Виктория Врублевская, супруга:  
Когда я получила первую зарплату, я искренне удивилась. Я сказала: «А что, это все мне?» В следующем месяце было еще больше, потому я только пришла, у них не было мастера. Я была в шоке, что я могу столько зарабатывать своим трудом. Уровень нашей жизни вырос однозначно. Считаю показателем, что мы, живя в чужой стране, снимая жилье, себе позволили ребенка.    

Люди в материале: Алексей Федоренко, Виктория Врублевская, Ольга Власовец

 
Теги: Минск
 
 
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Этот украинский парень в мессенджере подписан по-белорусски как Аляксей, а в социальных сетях пользователи знают его по никнейму «хохол/бульбаш». Он считает себя...
 
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