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«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах
Источник материала: СТВ
Этот украинский парень в мессенджере подписан по-белорусски как Аляксей, а в социальных сетях пользователи знают его по никнейму «хохол/бульбаш». Он считает себя на 1/6 белорусом. Почти 5 лет назад Алексей Федоренко вместе с женой Викторией в поисках работы, возможностей и новой жизни переехал из украинского Николаева в Минск.
Алексей Федоренко, папа в декрете:
И на детской площадке этот папа на зависть всем мамам – посетитель регулярный. Они здороваются с ним как с давним приятелем и всегда в теме горячих мама-бесед. А по прикорму и самозасыпанию он еще и фору даст. И не удивительно, ведь Алексей – папа в декрете. До дембеля осталось всего ничего. С сентября маленькая украинка и по совместительству бульбашка собирается в белорусский детский сад.
Алексей Федоренко:
Дома Алексей отвечает не только за воспитание дочери и вкусные обеды, именно он главный семейный казначей. Поэтому после нехитрых математических вычислений от украинского пособия по уходу за ребенком семья решила отказаться в пользу белорусского. По итогу даже остались в плюсе.
Алексей – папа-блогер. Его читают мамы из Беларуси, России, Украины и Казахстана. И самый популярный вопрос у его подписчиков – где же мама.
Мама часто уходит. Ведь пока она главный добытчик в семье. Временно. Такое решение было принято на общем совете. Говорят, что ничего удивительного. Просто посчитали, что так на данный момент выгоднее. Виктория – мастер по маникюру. Работала и в Киеве, и в Николаеве, но более привлекательными условия оказались в минском салоне красоты.
Виктория Врублевская, супруга:
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«Не знаю, почему многие жалуются». Семья из Украины переехала в Беларусь и сравнила условия для рождения ребёнка в двух странах
Этот украинский парень в мессенджере подписан по-белорусски как Аляксей, а в социальных сетях пользователи знают его по никнейму «хохол/бульбаш». Он считает себя...
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