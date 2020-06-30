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Олег Гайдукевич: «Я вижу желание у некоторых любой ценой свалить власть, а там разберёмся»

30.06.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.

Олег Гайдукевич: «Я вижу желание у некоторых любой ценой свалить власть, а там разберёмся»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Вы знаете, для меня выборы – это борьба программ и идеологий. Но, к сожалению, я этого не вижу сейчас. Я вижу желание у некоторых любой ценой свалить власть, а там разберемся. Это плохо. Некоторые уже сейчас, на старте избирательной кампании, говорят о том, что судьба страны должна решаться на улицах и площадях. Это недопустимо. Всегда революционеры потом живут хорошо, а народ – еще хуже.

 Мы должны сделать так, чтобы только белорусы определяли судьбу страны на избирательных участках. Мы должны сделать так, чтобы судьба страны решалась только там, а не на улицах и площадях. Мы должны сделать так, чтобы белорусы как не боялись, так и не боялись дальше ходить по улицам и городам. Чтобы мы жили при законе и порядке, имея при этом разные точки зрения, разные взгляды и свою судьбу определяли в дискуссии.

Потому что мы должны понимать: мы живем в этой стране и будем жить здесь всегда. Мы никуда не уедем, потому что это наша родина. И мы можем быть разных взглядов, разной национальности и разной религии, но мы – белорусы. И это мы должны помнить всегда.

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Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.
 
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