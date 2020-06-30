Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подо Ржевом торжественно открыли мемориал Советскому солдату. В церемонии приняли участия президенты России и Беларуси. Подробнее об этом расскажет корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

Перед тем как торжественно открыть мемориал президенты подошли к ветеранам. Это они предложили увековечить память своих товарищей, с которыми вместе воевали.

«Еще не так давно было не принято говорить о потерях, которые несла Красная армия», – сказал Путин.

«Здесь горела земля, плавился камень»,- отметил Лукашенко.

Ржевский мемориал – это огромная фигура солдата, чью душу в небо уносит стая журавлей. Для скульптора Андрея Коробцова это главный проект в жизни.

«Волнение есть, но уже исправить ничего нельзя. Уже ничего от меня не зависит в принципе. Все что мог я уже сделал, поэтому остается только ждать. Есть волнение относительно того, как он будет восприниматься. На самом деле я сам ещё его не видел. Все это время мы работали, памятник находился в лесах, закрыт баннером был» , – делится сам Коробцов.

Проект признали лучшим из 19 работ. От первого эскиза до реализации прошло три года. Ржевский солдат выше монумента в Трептов парке в Берлине. 25-метровую фигуру будет видно издалека. И днем, и ночью.

«Мемориал состоит не только из памятника. Это большой комплекс, ансамбль сооружений. Инсталляция имитирует окопы. Это осколки после взрыва. На них изображены тысячи фамилий», – рассказывает архитектор Константин Фомин.

В официальной послевоенной историографии «Ржевской битвы» не было – ожесточенные бои 1942-1943 годов вокруг старинного русского города были вписаны в другие сражения и операции Красной Армии. В боях подо Ржевом были огромные потери. Погибли один миллион триста человек. Огромная часть из них остались под грифом «неизвестный солдат». Об этом написал стихотворение Александр Твардовский «Я убит подо Ржевом». Оно и вдохновило авторов мемориала.

«Огромное количество раз его прочитал. Пытался понять, что может чувствовать дух воина, который воспарит над полем боя. И хотелось показать какую-то отрешённость в лице, взгляд в себя. И мне кажется, что это получилось. Он, вроде, находится здесь, но он как бы не с нами. Что-то в его позе, выражении лица есть что-то отстраненное от этого мира», – добавил Коробцов.

Монумент посвящен не только тем, кто погиб подо Ржевом, а всем советским воинам, которые сражались и погибали. За строительством мемориала следила вся страна. Собирали на него всем миром. Большой театр перевел всю выручку от спектакля – 13 миллионов рублей. Мужчина анонимно перевел 150 миллионов. Простые люди переводили сколько могли, а в графе даритель чаще всего писали имена своих дедов и прадедов. Тех, кто в Великую Отечественную был в строю. 200 млн рублей выделило Союзное государство.

После торжественной церемонии открытия Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в международной акции «Сад памяти», и в честь погибших в Великой Отечественной войне главы государств посадили ели.