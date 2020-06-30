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По 25 базовых величин. В Лиде осудили участников автопробега

02.07.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

По 25 базовых величин. В Лиде осудили участников автопробега

В Лидском районном суде 30 июня прошли процессы над задержанными активистами, которые 28 июня устроили автопробег с бело-красно-белыми флагами в знак солидарности с политзаключенными.

Суд решил наказать Александра Захватовича, Павла Шидловского, Эдгара Имбраса и Сергея Пантуса штрафами в размере 25 базовых величин, сообщает TUT.BY.

 
 
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В Лидском районном суде 30 июня прошли процессы над задержанными активистами, которые 28 июня устроили автопробег с бело-красно-белыми флагами в знак...
 

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