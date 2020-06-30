Выбираем босоножки на лето: 6 советов удачной покупки

Источник материала: Tut.by



С приходом тепла начинается сезон открытых ног и легкой обуви. За красивыми фасонами скрывается много женских стараний подобрать «ту самую» пару, в которой нога не свисает и не сжимается. Как выбрать босоножки по форме и размеру, захотела узнать и команда TAM.BY .

Изучите, что вам подойдет



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Покупка обуви начинается с изучения типа фигуры и особенностей стопы. Так, женщинам с широкой стопой лучше отдавать предпочтение закрытым по бокам босоножкам без тонкой шлейки в зоне пальцев (она визуально делает ногу шире).

Широкую щиколотку помогает замаскировать обувь на среднем каблуке, танкетке или с голенищем. Пусть это будут минималистичные босоножки без лишних деталей: чрезмерный декор в проблемной части притягивает внимание.

Для многих обладательниц косточки у большого пальца становится проблемой, как выбрать босоножки, чтобы скрыть недостаток. Правильно подобрать такую обувь, которая замаскирует эту часть шлейками.

Если хочется скрыть форму пальцев на ногах, то советуем рассмотреть модель с закрытым носком. Или подыскать босоножки с открытым носком, в которых пальчики едва выглядывают.

Полным девушкам рекомендуется избегать шпильки, поскольку тонкий и высокий каблук делает ходьбу неудобной, а образ неэстетичным. Здесь лучше обойтись невысоким широким каблуком или танкетке.

Теперь понимая, как выбрать босоножки по типу ноги и телосложению, можно выдвигаться в магазин.

Покупайте вечером



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Да, вы правильно поняли: новую обувь рекомендуется выбирать во второй половине дня. К вечеру тело устает, ноги отекают (особенно в жаркую погоду), поэтому примерка получается «честной». Безусловно, можно проигнорировать совет: в таком случае купленная утром пара окажется тесной вечером.

Определитесь с моделью



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Цвет модели также выбирается в зависимости от телосложения. Например, на широкой ноге выигрышно смотрятся неброские, нюдовые оттенки. Второе важное правило — не покупать перегруженный по цвету или рисунку фасон, если вы носите одежду сложного кроя. Продумайте сочетание с гардеробом и оставьте нейтральным либо верх, либо низ.

Примеряйте не спеша



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Во время примерки оценивайте всю пару, а не одну босоножку в спешке. Сравните ощущения: возможно, возникнет разница по длине или полноте обуви из-за разношенности одной единицы (нередкий случай, если пара взята с витрины). На примерку достаточно выделить около 10 минут.

Осмотрите пару



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Многие девушки грешат этим пунктом, желая поскорее приобрести красивую и удобную обувь. Если вы относите себя к такому типу людей, то наверняка заметили: чем легче было выбирать босоножки, тем меньший срок обувь служила в результате. Отбросьте эмоции и исследуйте будущую покупку на наличие торчащих ниток, проступающего клея.

Покупка в интернет-магазине: пошаговая инструкция



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Покупки онлайн не заставляют голову болеть о том, как выбрать босоножки, если нет желания или возможности отправиться в город. Заказывать обувь в интернет-магазине обуви вовсе не страшно, если знать простые правила.

Выберите проверенный магазин. Изучите отзывы, опыт работы, условия покупки и возможность возврата. Узнайте длину ноги. Даже если вы знаете свой «стабильный» размер обуви, все равно проведите измерения: поставьте ногу на лист бумаги, обведите карандашом и измерьте расстояние от пятки до носка. Пользуйтесь шкалой, указанной на сайте магазина: она предложена не просто так. Для надежности не стесняйтесь проконсультироваться с продавцом насчет размера.

Изучив основные понятия, как выбрать босоножки на лето, вам теперь проще совершать покупки в любимых магазинах.