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Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом
Источник материала: ОНТ
СОР ИЗ ИЗБЫ. Оршанский район. Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом. 38-летняя гостья поругалась с сожителем и наломала дров. Мужчина покинул застолье пешком. Женщина решила вернуть его. Для чего угнала стоявшее возле усадьбы такси.
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Наблюдавшие автородео приятели женщины помогли откатить машину на место и стали утешать гонщицу. Та решила не дожидаться, когда таксист обнаружит свой помятый автомобиль, и ночью покинула усадьбу. Милиция нашла виновницу через сутки.
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СОР ИЗ ИЗБЫ. Оршанский район. Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом. 38-летняя гостья поругалась с сожителем и наломала дров. Мужчина покинул...
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