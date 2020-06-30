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Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом

30.06.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом

СОР ИЗ ИЗБЫ. Оршанский район. Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом. 38-летняя гостья поругалась с сожителем и наломала дров. Мужчина покинул застолье пешком. Женщина решила вернуть его. Для чего угнала стоявшее возле усадьбы такси.

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Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: «Завела авто оставленными в замке зажигания ключами и попыталась выехать на дорогу. Не проехав и пары десятков метров, оршанка, которая никогда не имела водительских прав, врезалась в дерево и машина заглохла».

Наблюдавшие автородео приятели женщины помогли откатить машину на место и стали утешать гонщицу. Та решила не дожидаться, когда таксист обнаружит свой помятый автомобиль, и ночью покинула усадьбу. Милиция нашла виновницу через сутки.

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Теги: Новости
 
 
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СОР ИЗ ИЗБЫ. Оршанский район. Отдых компании в агроусадьбе обернулся уголовным делом. 38-летняя гостья поругалась с сожителем и наломала дров. Мужчина покинул...
 
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