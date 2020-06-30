Эстафета поколений – в надежных руках!

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В этом знаменательном событии приняли участие также и четыре выпускницы Мозырского государственного педагогического университета им. И. П. Шамякина.Ректор МГПУ им. И. П.Шамякина Валерий Навныко, выпускницы – Марина Жук, Татьяна Киселевич, Юлия Русецкая, Ирина Заяц и министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Каждая из девушек является достойной представительницей этой старейшей на Полесье кузницы педагогических кадров.

К примеру, Марина Жук и Ирина Заяц – стипендиаты президентского фонда. На счету каждой из выпускниц, как и Юлии Русецкой, и Татьяны Киселевич – ряд научных публикаций, грамот и дипломов за активное участие как в научной, спортивной, так и общественной жизни вуза. Закружиться на балу в праздничном вальсе для каждой из девушек стало большим подарком.

Вместе с напутственными словами от Президента каждая из них почувствовала не только гордость, но и ответственность за принятую эстафету и понимание того, что теперь именно их поколению предстоит кирпичик за кирпичиком продолжать строительство суверенной, успешной и миролюбивой Беларуси.

/Газета Жыццё Палесся/