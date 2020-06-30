Поставят ограждения и уберут переходы: ГАИ и Минтранс рассказали, как сделают дороги безопаснее

Источник материала: Tut.by

За последнее время в Беларуси произошло несколько резонансных ДТП с большим количеством погибших, где одной из причин аварий был выезд на встречную полосу. Не так давно этот вопрос рассмотрела комиссия по по безопасности дорожного движения при Совмине Беларуси. Теперь МВД и Минтрансу поручено установить дорожные ограждения на разделительной полосе и убрать пешеходные переходы на одном уровне с трассой. Как это будут делать, специалисты рассказали на пресс-конференции.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость монтажа ограждений между встречными полосами на магистралях страны. Этот вопрос был поднят в связи с обсуждением резонансных ДТП с большим количеством погибших, где одна из причин трагедии — выезд на встречную полосу.

— Сейчас разрабатывается новая программа по развитию дорог на 2021−2025 годы. В ней появится новый раздел, посвященный безопасности движения. Мы наблюдаем за динамикой ДТП и пришли к выводу, что организационные методы себя исчерпали. Теперь надо улучшать дорожную инфраструктуру: это основа дальнейшего сокращения погибших и раненых в авариях, — рассказал начальник главного управления автодорог Минтранса Александр Головнев.

До начала августа МВД и Минтранс должны подготовить план по установке дорожных ограждений на трассах первой категории и других аварийно-опасных местах.

— Мы подсчитали, что на 700 км дорог первой категории нет разделительного барьерного ограждения. Эта проблема связана финансами, поэтому быстро это нельзя сделать, предполагаем, что в течение нескольких лет. Стоимость барьерного ограждения для этих целей составляет около 140 млн бел рублей.

Замначальника управления надзора и регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ГАИ МВД Дмитрий Навой отметил, что количество погибших на республиканских дорогах за январь-май этого года увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Мест концентрации ДТП сейчас нет. Наши европейские коллеги говорят, что это хорошо: значит, пройден уровень, когда были простые решения, остались сложные — сейчас надо менять всю инфраструктуру. Помимо установки ограждений надо ликвидировать пешеходные переходы на одном уровне с дорогой. Какие то мероприятия будут краткосрочные, на другие уйдет больше времени.

Сколько лет уйдет на ликвидацию одноуровневых пешеходных переходов, представитель Минтранса прогнозировать не берется — все зависит от финансирования. Если брать в расчет, что в этом году недобор средств дорожного фонда по сравнению с запланированным — 140 млн рублей, то утверждать, что такой масштабный проект дорожники сделают за 3−5 лет, нельзя.