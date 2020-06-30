Аграрии приступили к заготовке кормов на будущий год: второй укос трав начался в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Когда на кону продовольственная безопасность страны. Все внимание на полях сейчас уделено заготовке кормов. Оперативно убрав травы первого укоса, аграрии активно приступили ко второму. И уже отмечают, что новая зеленая масса намного лучше по урожайности и качеству. Среди лидеров жатвы – Гомельская область.

Убирать травы ничуть не легче, чем зерновые. Для Артема Павловича это уже десятый укос в карьере. Чтобы не потерять зеленую массу, нужно работать почти с ювелирной точностью. Но если каждый грузовик делает в среднем по 15 рейсов в день, то комбайн на этом участке абсолютно один. Его задача – не останавливаться.

Травянистые корма – залог стабильных привесов. Их в рационе крупного рогатого скота должно быть порядка 30-40%. И если основа любого «меню» на ферме – это, в основном, кукурузный силос и содержащийся в нем сахар, то травы – это, в первую очередь, белок.

Тимофеевка, ежа, клевер – казалось бы, вполне себе традиционный набор. Однако если их смешать и высадить на одном участке (как в этом хозяйстве), получается уникальный витаминно-белковый микс. Это для тех, кто любит эксперименты. Средний укос тут составляет до шестисот тонн зеленой массы в день.

Владимир Пацукевич, и.о. директора агрокомбината «Новый путь»: «Этот год очень благоприятный, одновременно влага и тепло. И мы уже перевыполнили задание по сенажу. Если задание у нас было 2979, то на сегодняшнее утро у нас уже 3300 тонн заложено, и еще мы продолжаем».

После скашивания траву отвозят в хранилища. Сенажные траншеи важно не просто заполнить, а еще как следует утрамбовать. Задача – максимально выдавить кислород. Одну яму формируют примерно трое суток, поэтому трактор не останавливается даже ночью, счет на часы.

В этом году заготовку кормов на юго-востоке страны начали позже. Колебания температур весной, которую бросало то в жар, то в холод, а также отсутствие влаги привели к повреждению и даже подмерзанию трав. Потом ситуация выровнялась, потеплело, и от новой зеленой массы стали получать необходимую урожайность. В эти дни на полях находится вся техника хозяйств: комбайны, тракторы, косилки, грузовики.

За последние три года объем многолетних трав в области существенно увеличен. Если в 2017 году в структуре посевных площадей их было 90 тысяч гектаров, то сегодня уже 125 тысяч. Таким образом, наращивая ежегодно приблизительно по 10% площадей, в регионе стремятся максимально сбалансировать кормовую базу животных. Увеличив долю сенажа и несколько снизив объемы силоса.

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