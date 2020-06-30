Примерила и не смогла снять. Спасателям МЧС пришлось разрезать кольцо на опухшем пальце

Источник материала: ОНТ

В Минске девушка надела на безымянный палец правой руки кольцо, но снять не смогла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что пострадавшая – 1993 года рождения. Инцидент произошел ранним утром в понедельник на ул. Железнодорожной, 126а. Приехавшие на место спасатели аккуратно распилили кольцо гравером, освободив палец.









«В 05:52 при помощи гравера работники МЧС распилили кольцо на пальце и освободили палец девушки», – сообщается в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС

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