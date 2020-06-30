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По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

30.06.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение транспорта по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского вновь открыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

Напомним, здесь велись работы по строительству станции третьей линии метро. Сейчас участок проезжей части полностью восстановили. Поэтому по прежним маршрутам вновь курсируют автобусы № 24, 65 и 4Д, а также две маршрутки.

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

При этом работы на участке еще не закончены. Здесь планируют завершить укладку тротуарной плитки, установить ограждение, а также оборудовать более комфортные остановочные пункты.

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Установка навесов для ожидания пассажиров, размещение электронных информационных табло. Новые павильоны остановочного пункта будут очень похожи на те остановочные пункты, навесы, которые были расположены на период проведения II Европейских игр в Студенческой деревне.

Люди в материале: Александр Каптюх

 
 
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Новости Беларуси. Движение транспорта по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского вновь открыто, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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