ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

01.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

Сегодня в Минске начался отсчет жизни новых спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Проекты белорусско-китайские. И знаковые. Стадион, например, сможет принимать отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА.


Национальный футбольный стадион будет построен на пересечении Партизанского проспекта, улицы Ванеева и улицы Долгобродской. Арена станет ещё одним символом дружбы белорусско-китайских отношений. Техника здесь появится уже ближайшее время. Рассчитан объект будет на 33 тысячи мест. Стадиону гарантированно будет присвоена 4-я категория УЕФА.

Церемония закладки двух новых комплексов, стадиона и бассейна, прошла сегодня на стадионе «Динамо». Выполнен новый стадион будет в стилистике национальной символики Беларуси и Китая. Фасад здания украсят пять соединённых ромбов, символизирующих белорусские узоры. Строительством займутся компании из Китая, занимающиеся возведением спортивных арен по всему миру. Да и свою страну они шикарно подготовили к Олимпиаде 2008 года. При этом в 2022 году китайцы готовы провести зимние игры. 

Цуй Цимин, Чрезвычайный и  Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси: «Всестороннее стратегическое партнерство, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Беларусью поддерживаются на самом высоком уровне. Обе страны являются настоящими всепогодными партнерами, которые решительно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и ключевые проблемы».

Всего, согласно плану, строительство Национального футбольного стадиона должно занять 40 месяцев. При этом работы на стройплощадке бассейна уже тоже начались. Планируется, что этот дворец водных видов спорта построят в центре Минска за 36 месяцев. Как отметил Цуй Цимин, Беларуси и Китай – друзья. И эти арены – подарок от китайского народа белорусскому. Строительство стадиона и бассейна будет идти «под ключ». И, несомненно, будет соответствовать всем международным нормам и стандартам.  

Наличие в Беларуси двух таких арен, а у нас еще есть и Национальный олимпийский стадион «Динамо», позволит нашей стране претендовать на прием у себя матчей самого высокого уровня. И сейчас в УЕФА прикладывают огромные усилия к тому, чтобы матчи того же чемпионата Европы проходили в максимальном числе городов. Почему бы Минску не стать одним из них? 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске начался отсчет жизни новых спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Проекты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гончаренко рассказал, зачем уезжал в Беларусь после матча с «Зенитом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика