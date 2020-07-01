В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Минске начался отсчет жизни новых спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Проекты белорусско-китайские. И знаковые. Стадион, например, сможет принимать отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА.





Национальный футбольный стадион будет построен на пересечении Партизанского проспекта, улицы Ванеева и улицы Долгобродской. Арена станет ещё одним символом дружбы белорусско-китайских отношений. Техника здесь появится уже ближайшее время. Рассчитан объект будет на 33 тысячи мест. Стадиону гарантированно будет присвоена 4-я категория УЕФА.

Церемония закладки двух новых комплексов, стадиона и бассейна, прошла сегодня на стадионе «Динамо». Выполнен новый стадион будет в стилистике национальной символики Беларуси и Китая. Фасад здания украсят пять соединённых ромбов, символизирующих белорусские узоры. Строительством займутся компании из Китая, занимающиеся возведением спортивных арен по всему миру. Да и свою страну они шикарно подготовили к Олимпиаде 2008 года. При этом в 2022 году китайцы готовы провести зимние игры.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси: «Всестороннее стратегическое партнерство, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Беларусью поддерживаются на самом высоком уровне. Обе страны являются настоящими всепогодными партнерами, которые решительно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и ключевые проблемы».

Всего, согласно плану, строительство Национального футбольного стадиона должно занять 40 месяцев. При этом работы на стройплощадке бассейна уже тоже начались. Планируется, что этот дворец водных видов спорта построят в центре Минска за 36 месяцев. Как отметил Цуй Цимин, Беларуси и Китай – друзья. И эти арены – подарок от китайского народа белорусскому. Строительство стадиона и бассейна будет идти «под ключ». И, несомненно, будет соответствовать всем международным нормам и стандартам.

Наличие в Беларуси двух таких арен, а у нас еще есть и Национальный олимпийский стадион «Динамо», позволит нашей стране претендовать на прием у себя матчей самого высокого уровня. И сейчас в УЕФА прикладывают огромные усилия к тому, чтобы матчи того же чемпионата Европы проходили в максимальном числе городов. Почему бы Минску не стать одним из них?

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