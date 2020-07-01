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В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Минске начался отсчет жизни новых спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Проекты белорусско-китайские. И знаковые. Стадион, например, сможет принимать отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА.
Национальный футбольный стадион будет построен на пересечении Партизанского проспекта, улицы Ванеева и улицы Долгобродской. Арена станет ещё одним символом дружбы белорусско-китайских отношений. Техника здесь появится уже ближайшее время. Рассчитан объект будет на 33 тысячи мест. Стадиону гарантированно будет присвоена 4-я категория УЕФА.
Церемония закладки двух новых комплексов, стадиона и бассейна, прошла сегодня на стадионе «Динамо». Выполнен новый стадион будет в стилистике национальной символики Беларуси и Китая. Фасад здания украсят пять соединённых ромбов, символизирующих белорусские узоры. Строительством займутся компании из Китая, занимающиеся возведением спортивных арен по всему миру. Да и свою страну они шикарно подготовили к Олимпиаде 2008 года. При этом в 2022 году китайцы готовы провести зимние игры.
Всего, согласно плану, строительство Национального футбольного стадиона должно занять 40 месяцев. При этом работы на стройплощадке бассейна уже тоже начались. Планируется, что этот дворец водных видов спорта построят в центре Минска за 36 месяцев. Как отметил Цуй Цимин, Беларуси и Китай – друзья. И эти арены – подарок от китайского народа белорусскому. Строительство стадиона и бассейна будет идти «под ключ». И, несомненно, будет соответствовать всем международным нормам и стандартам.
Наличие в Беларуси двух таких арен, а у нас еще есть и Национальный олимпийский стадион «Динамо», позволит нашей стране претендовать на прием у себя матчей самого высокого уровня. И сейчас в УЕФА прикладывают огромные усилия к тому, чтобы матчи того же чемпионата Европы проходили в максимальном числе городов. Почему бы Минску не стать одним из них?
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В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
Сегодня в Минске начался отсчет жизни новых спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Проекты...
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