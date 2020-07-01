|
«Спойлер на выборах – Лукашенко»: соцсети смеются, как ЦИК насчитал больше подписей, чем сдали кандидаты
Источник материала: KYKY>
ЦИК Беларуси отчитался об одобренных подписях, сданных претендентами на президентское кресло. И доказал, что волшебство существует.
Выяснилось, что уже на этом этапе из гонки исключили Валерия Цепкало – из 200 тысяч подписей в его пользу действительными признали лишь чуть больше 75 тысяч: слишком мало, чтобы попасть в бюллетень. А из 365 подписей за видвижение кандидатом Виктора Бабарико отбраковали около 200 тысяч подписей. Осталось примерно 165 тысяч: этого достаточно, чтобы продолжить бороться за президентство. Что же касается Александра Лукашенко, то за него не приняли где-то 60 тысяч подписей из двух миллионов, что означает одно: в игре он остался. Собственно, вряд ли это кого-нибудь удивляет.
А вот дальше – настоящая фантастика. Анна Канопацкая говорила, что передала в комиссии 110 тысяч подписей. ЦИК же объявил, что после всех проверок у нее осталось 146 588 засчитанных подписей. Приятно удивлены? Продолжаем. Сергей Черечень направил в комиссии 106 тысяч подписей. Что сказал Избирком? У Черечня после проверок – 143 109. И никакого мошенничества!
Но и это еще не финал. Если всмотреться в отчет ЦИК, станет заметным, что в Минске за Канопацкую
Центризбирком настаивает, что несостыковок в количестве подписей быть просто не может, а Анна Канопацкая оперативно заявила, что на самом деле сдала больше, чем 110 тысяч подписей. Просто раньше, когда она утверждала обратное, ее неправильно поняли. Пресс-секретарь Сергея Черечня на просьбу прокомментировать любопытное расхождение в числах ответил коротко: «Это не к нам вопрос».
Вы уже догадываетесь, что творится в соцсетях, да? Вот, смотрите на лучшие мемы по теме:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)