Полесьежилстрой приступил к возведению нового корпуса Брестской детской областной больницы

Источник материала: Виртуальный Брест

В числе наиболее социально важных объектов, строительство которых запланировано в ближайшем будущем в Бресте, – новый корпус детской областной больницы. Проектировщиком и исполнителем работ на объекте выступает Полесьежилстрой, важнейший застройщик в регионе. В портфолио предприятия – ряд ключевых проектов к тысячелетнему юбилею Бреста, возведение целых жилых кварталов в городе, активное участие в строительстве самого большого и сложного путепровода в стране, Западного обхода и многое другое.





Как подчеркивает главврач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик, возводимый корпус позволит ощутимо улучшить условия, как для пребывания маленьких пациентов и их родителей, так и для работы медицинского персонала. На новых площадях разместится четыре отделения почти на 140 дополнительных коек. "Также с вводом здания мы планируем провести некоторые перемещения, в частности – перевести в другие помещения лабораторию, что повысит удобство работы этого отделения", - отметил Ковшик.

Речь идет не только о новых площадях, но и о дооснащении детской больницы. Из порядка Br40 млн., выделенных на объект из областного бюджета и резервного фонда президента Беларуси, около 50% будет направлено на закупку оборудования, сообщил начальник производственно-технического отдела Брестского областного управления капитального строительства Михаил Нерчук, выступившего заказчиком объекта. Речь идет, в частности, о медицинских кроватях-кюветах для новорожденных, аппаратах УЗИ и МРТ.



Как рассказал главный инженер филиала ПМК-12 ОАО "Полесьежилстрой" Геннадий Чуб, основные работы на объекте начнутся в июле текущего года. В настоящее время уже завершен демонтаж находившихся на территории бывших военных складов, в котором было задействовано до полусотни рабочих и 12 единиц специальной техники. Также в июне по графику были проведены все необходимые работы по выносу сетей коммуникаций: тепловых, электроснабжения, ливневой канализации.

Предприятие уже приступает к главной фазе строительства – непосредственному воплощению проекта нового современного корпуса детской больницы. Уже в 2022 году по плану объект должен быть сдан в эксплуатацию и принять первых пациентов со всей Брестской области.

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Открытое акционерное общество "Полесьежилстрой" работает на рынке строительных и проектных работ с декабря 1977 года, когда согласно приказу Главного управления по мелиорации земель и строительству совхозов на Полесье (Главполесьеводстрой) при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР был образован трест "Брестсовхозстрой", в дальнейшем преобразованный в проектно-промышленно-строительное объединение "Полесьежилстрой". В 1994 году предприятие акционировалось в открытое акционерное общество "Полесьежилстрой".

В настоящее время ОАО "Полесьежилстрой" – это крупное, стабильно развивающееся предприятие, в которое входят 8 структурных подразделений и собственное Управление проектных работ.

Полесьежилстрой является одним из крупных застройщиков в городе Бресте и Брестской области, имеет многолетний опыт работы на рынке строительных услуг и известно своим высоким уровнем профессионализма и надежности. Компания активно реализует проекты по строительству жилой, коммерческой и торговой недвижимости.