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Гончаренко рассказал, зачем уезжал в Беларусь после матча с «Зенитом»
Источник материала: Tut.by
После
— Как на вас сказалась поездка в Беларусь?
— Каким-то образом надо было встряхнуть команду. Раз команда стала лучше, наверное, помогло. Я пожалел о своем поступке быстро, принес ребятам извинения.
— Как команда восприняла ваш отъезд?
— Вроде сначала были зажатые, напряженные, потом все вернулось на круги своя.
— Каким вы видите свое будущее в ЦСКА? Сколько вы хотите работать здесь?
— Хочу ли я? Я с удовольствием работаю в этой команде, в этом большом клубе. У меня иногда зашкаливают эмоции, я это признаю. С удовольствием продолжаю.
Напомним, 20 июня после разгромного поражения 0:4 от «Зенита» Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию, так как
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На пресс-конференции после победного матча со «Спартаком».
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