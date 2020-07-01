Гончаренко рассказал, зачем уезжал в Беларусь после матча с «Зенитом»

Источник материала: Tut.by

После победного матча со «Спартаком» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на несколько вопросов, в том числе и по поводу своего недавнего отъезда в Беларусь, передает sports.ru.



Фото: ПФК ЦСКА

— Как на вас сказалась поездка в Беларусь?

— Каким-то образом надо было встряхнуть команду. Раз команда стала лучше, наверное, помогло. Я пожалел о своем поступке быстро, принес ребятам извинения.

— Как команда восприняла ваш отъезд?

— Вроде сначала были зажатые, напряженные, потом все вернулось на круги своя.

— Каким вы видите свое будущее в ЦСКА? Сколько вы хотите работать здесь?

— Хочу ли я? Я с удовольствием работаю в этой команде, в этом большом клубе. У меня иногда зашкаливают эмоции, я это признаю. С удовольствием продолжаю.

Напомним, 20 июня после разгромного поражения 0:4 от «Зенита» Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию, так как ему стало плохо , а затем сразу уехал в Беларусь. После этого к следующему матчу команду готовил его помощник.