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Подшутил над Бэкхэмом: актер сериала «Друзья» разместил в Instagram фото со звездой футбола

01.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подшутил над Бэкхэмом: актер сериала «Друзья» разместил в Instagram фото со звездой футбола

Все началось с того, как известный футболист Дэвид Бэкхем опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию, на которой прогуливался вместе со своей женой. Подписчики тут же заметили необычный принт на его футболке.

На ней изображен кадр из сериала «Друзья», где  один из главных героев примерил на себя всю одежду друга Чендлера Бинга, его роль исполнял актер Мэттью Перри.

Заметив это фото, Мэттью разместил фото Дэвида Бэкхема на своей странице Instagram. Решив пошутить, он также написал: «У этого парня действительно хороший вкус. Кем бы он ни был».

Дэвид Бэкхем заметил это и подыграл, написав: «Да, сын дал мне эту футболку, но могу я надеть еще больше одежды?» Таким образом звезды некоторое время перебрасывались шутками.

Многие подписчики актера не поняли прикол и начали объяснять, что это, мол, всемирно известный футболист Дэвид Бэкхем. Когда актеру это надоело, он ответил подписчикам, что узнал футболиста и своим постом просто пошутил.

За пять дней фотография Мэттью набрала почти 1,8 миллиона лайков, собрав почти 14 тысяч комментариев.


Фото: Instagram Matthew Perry

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Все началось с того, как известный футболист Дэвид Бэкхем опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию, на которой прогуливался вместе со своей женой. Подписчики...
 
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