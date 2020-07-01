Женщины, обвинившие Вайнштейна, получат миллионы долларов компенсации

Источник материала: ОНТ

Суммарную компенсацию в размере $19 млн получат женщины, которые обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе продюсера Харви Вайнштейна, пишет lenta.ru со ссылкой на генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс.

Жертвы продюсера были вынуждены подписать соглашения о конфиденциальности, однако теперь их освободят от этого условия, и они смогут рассказать свою историю.

Выплаты еще должны быть одобрены окружными судами и судами по делам о банкротстве.

Напомним, к 23 годам лишения свободы приговорили Вайнштейна 11 марта. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Однако Вайнштейн свою вину не признал и намерен обжаловать приговор.

Фото: Reuters

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