|
Женщины, обвинившие Вайнштейна, получат миллионы долларов компенсации
Источник материала: ОНТ
Суммарную компенсацию в размере $19 млн получат женщины, которые обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе продюсера Харви Вайнштейна,
Жертвы продюсера были вынуждены подписать соглашения о конфиденциальности, однако теперь их освободят от этого условия, и они смогут рассказать свою историю.
Выплаты еще должны быть одобрены окружными судами и судами по делам о банкротстве.
Напомним, к 23 годам лишения свободы приговорили Вайнштейна 11 марта. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Однако Вайнштейн свою вину не признал и намерен обжаловать приговор.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суммарную компенсацию в размере $19 млн получат женщины, которые обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе продюсера Харви Вайнштейна,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)