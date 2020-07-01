Сегодня и завтра в Минске ограничат движение по проспекту Независимости. Как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

Сегодня и завтра в Минске на 1,5 часа будут ограничивать движение всех видов транспорта по проспекту Независимости. Речь идет об участке от улицы Ленина до Козлова. «Столичный транспорт и связь» объясняет , когда именно проспект будет перекрыт и как в это время пойдет общественный транспорт.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ограничат движение всех видов транспорта по проспекту Независимости от улицы Ленина до Козлова 1 июля с 10.00 до 11.30 и 2 июля с 13.00 до 14.30. В это время некоторые городские автобусы и маршрутки изменят трассы:

автобусы № 18, 26, 26А, 39 поедут по проспекту Машерова, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке;

поедут по проспекту Машерова, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке; автобусы и маршрутки № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом и обратном направлениях;

поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом и обратном направлениях; маршрутки № 1118-ТК, 1318-ТК поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости, Я. Коласа, Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости в обратном направлении;

поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости, Я. Коласа, Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости в обратном направлении; маршрутки № 300Э, 1400-ТК пойдут по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении; проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйская в обратном направлении;

пойдут по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении; проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйская в обратном направлении; маршрутки № 1119-ТК — по проспекту Независимости, улицам Я. Коласа, Хоружей, Богдановича, Немига, проспекту Победителей в прямом направлении и по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улице Красная, проспекту Независимости в обратном направлении;

— по проспекту Независимости, улицам Я. Коласа, Хоружей, Богдановича, Немига, проспекту Победителей в прямом направлении и по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улице Красная, проспекту Независимости в обратном направлении; автобусы № 57 поедут по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К. Цеткин, проспекту Дзержинского и дальше по маршруту в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.