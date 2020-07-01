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Girl power: 4 свежих сериала о женской силе и дружбе, которые стоит посмотреть этим летом

01.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2020-й — год больших перемен. В частности, стало окончательно понятно, что новое кино — это сериалы. А новые сериалы — сериалы о женщинах. В этом материале мы предлагаем 4 вышедших в этом году сериала, каждый из которых рассказывает историю о женской силе, дружбе, любви и принятии.

«Великая» (The Great, 2020)

Местами правдивая история


Фото: film.ru

Британо-австралийский мини-сериал представляет собой вольную фантазию авторов по мотивам истории юной Софии-Августы-Фредерики Ангальт-Цербстской. Если вам показалось, что вы уже когда-то слышали это длинное имя с экрана — вам не показалось. Сюжет советского блокбастера «Виват, гардемарины!» (1991) строится вокруг этой же истории: дочь обнищавшего прусского князя выходит замуж за Петра III и становится Екатериной II.

Сценарист «Великой» Тони МакНамара в 2018 году получил, кажется, все крупные премии за сценарий фильма «Фаворитка». «Великая» наследует стилистику «Фавортики», но становится гораздо отвязнее и абсурднее. Екатерина в исполнении Элль Фаннинг — розовощекая юная девушка, которая сначала мечтает о счастливой жизни со своим супругом, но представления об идеальной семье у молодоженов кардинально расходятся. Екатерина проходит все положенные стадии — от отрицания до принятия — и решает буквально перестроить Россию, потому что дальше жить во всем этом просто невозможно.


Фото: cordcutters.com

В «Великой» обыграно огромное количество клише: водка, битье стаканов, медведь (без балалайки, но простим это создателям), обыграно гротескно, но и сам сериал — абсурд и фантазия. От реальных событий остается легкий пунктир, с судьбами и историями исторических персоналий авторы играют в веселую игру: чего стоит Орло (вариация графа Орлова, фаворита Екатерины), которого играет англичанин индийского происхождения, темнокожие представители русской аристократии, нарядная мумия матушки Петра, к которой тот так привязан, что не хочет хоронить и держит за стеклом прямо во дворце. Горький, Чехов и даже Брежнев, шведские фрикадельки, отравление посредством борща — все это и многое другое авторы вплели в свою черную комедию. Звучит максимально странно, и именно этим сериал цепляет.


Фото: lenta.ru

Но гораздо важнее всех этих заигрываний с историей и веселых шарад, которые авторы щедро разворачивают перед зрителями, сюжетная линия главной героини. Я была юной и наивной, и была согласна играть по этим вашим патриархальным правилам, но нет так нет — да здравствует переворот миропорядка. И шальная императрица уходит в настоящий разнос.

«Меломанка» (High Fidelity, 2020)

Идеальный саундтрек


Фото: itc.ua

Два слова: Зои Кравиц. Если вы полюбили эту харизматичную красавицу в «Большой маленькой лжи» и там вам ее было мало, то «Меломанка» восполнит недостаток. В этом сериале нет кровавых драм, медведей и запутанных детективных историй. Зато там очень много отличной музыки и Бруклина.


Фото: indiewire.com

Владелица магазина пластинок Роб переживает расставание с большой любовью, вспоминает свои прошлые отношения, знакомится, ссорится, делает глупости, плачет, смеется под практически идеальный саундтрек. На первый взгляд ничего цепляющего (эй, а как же сама Зои Кравиц!), но цепляет именно это. Героиня проживает обычную жизнь, с дурацкими поступками, нелепыми решениями и всем этим очаровательным несовершенством, которые и делают ее настоящей. Двое друзей и одновременно сотрудников Роб тоже не отличаются «успешным успехом» ни в карьере, ни в личной жизни, но вся эта троица мгновенно влюбляет в себя именно своей неидеальностью.


Фото: vokrug.tv

Сериал основан на романе Ника Хорнби, который уже был экранизирован в 2000 году — фильм «Фанатик» с Джоном Кьюсаком. Но история 2020 года, рассказанная с другой позиции, выглядит максимально привлекательной и искренней. Пожалуй, именно искренность — главная сила героини. И, конечно, музыка.

«Неортодоксальная» (Unorthodox, 2020)

Основано на реальной истории


Фото: kino-teatr.ru

Главная героиня, 19-летняя Эстер (Эсти), живет в ортодоксальной иудейской общине в Вильямсбурге (это крупнейшая в мире хасидская коммуна). Эстер замужем, и все вокруг ждут, когда она наконец забеременеет. Но с супружеским долгом не складывается, молодой муж злится, жалуется маме, грозит разводом. В итоге первый секс оборачивается для Эстер буквально изнасилованием, она ругается с мужем и при помощи своей учительницы музыки убегает из общины и уезжает в Берлин.

Постепенно перед нами разворачивается история Эсти. Ее мать так же, как и она, сбежала из общины, оставив мужа и маленькую дочь, перебралась в Берлин (и живет там с партнершей). Отец Эсти алкоголик, да и сама Эсти немного «не такая», не такая уж ортодоксальная. Ей нравится музыка, с бабушкой они тайно слушали аудиозаписи — это ее теплые воспоминания из детства. Так же тайно она ходит на уроки музыки и читает книги. Очень, очень плохая девушка.


Фото: spletnik.ru

В Берлине Эсти знакомится со студентами местного музыкального колледжа и начинает писать свою историю заново. А ее муж отправляется на поиски и открывает для себя «большой мир».

Этот мини-сериал будет интересен не только детальным воссозданием жизни закрытой общины со всеми бытовыми мелочами (женщины бреют головы и носят парики, любые привычные нам развлечения под запретом, личное мгновенно становится достоянием общины), но и историей героини и автора книги, на основе которой снят сериал.

Дебора Фельдман 15 лет назад покинула ортодоксальную хасидскую общину и написала о своем опыте книгу «Неортодоксальная: скандальное отречение от моих хасидских корней». (В 2014 году вышло продолжение воспоминаний — книга «Исход», в которой она рассказывает о своем опыте адаптации к жизни в Европе). Продюсер и сценаристка сериала Анна Вигнер познакомилась с Деборой в школе, куда ходят их дети, и решила экранизировать эту историю.

Главную роль в «Неортодоксальной» играет израильская актриса Шира Хаас, смотреть на нее — одно удовольствие. Она, кажется, одними глазами изображает весь спектр противоречивых эмоций в поворотных моментах сюжета. Отдельный бонус — линия с присвоением героиней собственной телесности.


Фото: thejc.com

До побега из общины тело Эсти принадлежало общине, мужу, кому угодно — но не ей самой. И вот это наслаждение обретением собственного тела Шира передает прямо через экран. Наслаждение от собственного тела, собственной жизни и самой себя.

«Чики» (2020)

Витальность, которая побеждает хтонь


Фото: kino-teatr.ru

4 июня вышли два первых эпизода сериала «Чики». Авторы постарались привлечь к проекту внимание громкими именами: Ирина Горбачева, Антон Лапенко, Иван Дорн (саундтрек) и громкой завязкой (секс-работницы решают изменить свою жизнь). Но настоящими бриллиантами оказываются не популярные Лапенко с Горбачевой, а все остальные актеры каста, не известные широкой публике. И интереснее всего следить не за линией «из секс-работниц в бизнес», а за отношениями между героинями, за раскрытием их характеров и за героями второго плана.

В провинциальный городок на юге России возвращается одна из героинь в исполнении Ирины Горбачевой после какого-то периода жизни в Москве, и на трассе возле придорожного кафе встречается с тремя своими подругами. Девушки на трассе не случайно: они, как и героиня Горбачевой в прошлом, секс-работницы. «Московская» подруга посвящает их свои планы открыть фитнес-клуб, что поможет им начать новую жизнь.


Фото: kino-teatr.ru

Постепенно перед зрителями разворачиваются подробности жизни девушек. Ничего такого, что выбивалось бы из стереотипных представлений о не самой легкой жизни в глубинке, мы не увидим. Алкоголизм, бытовое насилие, буллинг, драки, отрубленная свиная голова как вишенка на этом непраздничном торте. Но удивительным образом это сериал не про хтонь, а про четырех девчонок и их искрящуюся витальность, дружбу и настоящую girl power. Этот квартет чем-то неуловимо напоминает сестер из фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины», вышедшего в 2019 году. Каким-то особенным обаянием.

В «Чиках» в принципе показывают нормальных живых людей без перекоса в «чернуху» или в глуповатый юмор как будто комедии как будто о «простых людях». Больше того, в сериале начинают говорить о подростковой сексуальности и поисках себя нормальным, опять же, языком. Сын героини Горбачевой любит переодеваться в мамину одежду, краситься и танцевать перед зеркалом. Мама, обнаружив это, не падает в обморок, а спрашивает, гей ли ее сын.


Фото: gazeta.ru

— Мам, ты думаешь, что я гей? Я не знаю…

 — Но когда ты узнаешь, ты же мне скажешь, Рома? Ну дорогая же тушь!

И настоящее открытие этого сериала — актриса Варвара Шмыкова. Как будто старая подружка из бабушкиной деревни, с которой вы когда-то на летних каникулах гоняли на велосипедах по полям и оврагам, выросла, не сильно изменилась и продолжает существовать на экране.


Варвара Шмыкова, фото: uznayvse.ru

На данный момент вышло 5 эпизодов сериала (всего заявлено 8, последний выходит 16 июля), и не совсем понятно, чем закончится история. Понятно только, что «Чик» смотреть нужно обязательно, потому что такого свежего и по-хорошему нормального сериала, снятого на русском языке, вы давно не видели.

 
 
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