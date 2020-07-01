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Водители, внимание: на трассе М5 под Гомелем работают камеры

01.07.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милиции региона рассказали, где в ближайшее время будут работать мобильные камеры скорости.

В УВД предупреждают, что с 1 по 14 июля ежедневно с 07.00 до 23.00 на 291 км трассы М5 МинскГомель будет работать мобильный датчик контроля скорости — в двух направлениях, и на Минск, и на Гомель.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В милиции региона рассказали, где в ближайшее время будут работать мобильные камеры скорости.
 
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