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Водители, внимание: на трассе М5 под Гомелем работают камеры
Источник материала: Tut.by
В милиции региона
В УВД предупреждают, что с 1 по 14 июля ежедневно с 07.00 до 23.00 на 291 км трассы М5 Минск ‑Гомель будет работать мобильный датчик контроля скорости — в двух направлениях, и на Минск, и на Гомель.
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В милиции региона рассказали, где в ближайшее время будут работать мобильные камеры скорости.
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