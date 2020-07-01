Выплаты алиментов по-новому: кто и сколько будет платить с 1 июля 2020 года

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Добровольно или через суд: два порядка уплаты



Законодатель устанавливает, что алименты уплачиваются в добровольном порядке лицом, обязанным уплачивать алименты, либо путем удержания из заработной платы по месту работы или по месту получения пенсии, пособия, стипендии, осуществления других выплат. Это означает, что существуют два порядка уплаты алиментов: добровольный и судебный. В то же время, добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права взыскателя алиментов в любое время обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов.

Алименты уплачиваются ежемесячно. Иная периодичность уплаты может быть определена Брачным договором, Соглашением о детях, Соглашением об уплате алиментов. При этом уплата алиментов за текущий месяц производится не позднее последнего дня следующего за ним месяца.

Новые правила расчета: за основу начислений берется БПМ

Если раньше неработающий родитель выплачивал алименты исходя из средней заработной платы по стране (в случае отсутствия трудоустройства в течение последних трёх месяцев), то сейчас за основу берется бюджет прожиточного минимума (БПМ).

Изменения коснулись тех родителей, которые не работают либо не представили сведения о своем заработке. С 1 июля 2020 года они должны платить алименты по следующей схеме:

50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения – на одного ребёнка;

100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения – на двух детей;

150% в бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения – на трёх и более детей.

На сегодняшний день (с 01.05.2020 по 31.07.2020 г.г.) размер бюджета прожиточного минимума установлен в 246 рублей 78 копеек.

Так, неработающий родитель должен заплатить 123,39 рубля на одного ребёнка, 246,78 рубля на двух детей, 370,17 рубля на трёх и более детей.

Служащим в армии – процент от фактически полученного дохода

При расчете задолженности по алиментам за период пребывания должника в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований на срочной военной службе, прохождения им альтернативной службы, если размер алиментов не определен Брачным договором, Соглашением о детях или Соглашением об уплате алиментов, подлежащие уплате алименты определяются в размере 25% фактически полученного должником дохода на одного ребёнка, 33% – на двух детей, 50% – на трёх и более детей.

Так, например, если доход родителя, проходящего службу в армии, составил 500 рублей, то на одного ребёнка придется заплатить 125 рублей, если детей двое – 165 рублей, а в случае взыскания средств на содержание трёх и более детей – 250 рублей.

Что это значит?

Безработные белорусы должны платить алименты, ориентируясь на бюджет прожиточного минимума в размере 50-150% БПМ в зависимости от числа имеющихся детей. Служащие в армии будут платить алименты исходя из фактически полученного дохода – от 25% до 50% его размера. По остальным категориям плательщиков алиментов изменений не было.