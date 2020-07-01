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На 69-м году жизни умер актер Виктор Проскурин

01.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

30 июня ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Проскурин. О смерти артиста в Facebook сообщили его супруга Ирина Хонда. Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.

Кинозрителям Проскурин был знаком по картинам "Большая перемена", "Жестокий романс" "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама" и др.

Виктор Проскурин окончил театральное училище имени Б.Щукина. С 1973 по 1990 годы работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М.Н.Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России".

 
 
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30 июня ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Проскурин. О смерти артиста в Facebook сообщили его супруга Ирина Хонда. Причины и обстоятельства его смерти не...
 
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