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Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной
Источник материала: СТВ
Десять лет назад девушка «подралась» с парнем на фестивале. Встреча оказалась настолько запоминающейся, что молодые люди начали встречаться.
Как
На одном из таких фестивалей Ишико заметила юношу, который отыгрывал персонажа того же аниме. Ребята решили сделать совместный снимок. Обычно после этого косплееры уходят по своим делам и больше не общаются друг с другом. Но Ишико и Икатару заинтересовались друг другом и решили ещё как-нибудь встретиться.
С той встречи прошло уже около десяти лет. Теперь Ишико и Икатару стали супругами, а девушка задаётся вопросом: какое фото родителей они должны показать будущим детям?
«Я могу сказать: «Вот фотография первой встречи ваших мамы и папы»… Мы были такими болванами», – весело
Пользователи соцсети посмеялись и сказали, что этот снимок явно порадует детей супругов.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушках, которые были недовольны тем, как их фотографируют парни.
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Десять лет назад девушка «подралась» с парнем на фестивале. Встреча оказалась настолько запоминающейся, что молодые люди начали встречаться. Как сообщает...
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