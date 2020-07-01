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Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной

01.07.2020 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Десять лет назад девушка «подралась» с парнем на фестивале. Встреча оказалась настолько запоминающейся, что молодые люди начали встречаться.

Как сообщает nlab.itmedia.co.jp, Ишико часто переодевается в аниме-персонажей (косплеит) и ходит на различные фестивали. Как и другие косплееры, она с удовольствием фотографируется и общается с поклонниками японской анимации.

Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной
Фото: instagram.com/ishikooooo 

На одном из таких фестивалей Ишико заметила юношу, который отыгрывал персонажа того же аниме. Ребята решили сделать совместный снимок. Обычно после этого косплееры уходят по своим делам и больше не общаются друг с другом. Но Ишико и Икатару заинтересовались друг другом и решили ещё как-нибудь встретиться.

Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной
Фото: instagram.com/ishikooooo 

С той встречи прошло уже около десяти лет. Теперь Ишико и Икатару стали супругами, а девушка задаётся вопросом: какое фото родителей они должны показать будущим детям?

«Я могу сказать: «Вот фотография первой встречи ваших мамы и папы»… Мы были такими болванами», – весело написала в Twitter Ишико.

Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной
Фото: twitter.com/ishikooooo 

Пользователи соцсети посмеялись и сказали, что этот снимок явно порадует детей супругов.

Кстати, ранее мы рассказывали о девушках, которые были недовольны тем, как их фотографируют парни.

Посмотрите, как отличаются снимки, сделанные молодыми людьми и их избранницами (здесь подробности).

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Десять лет назад девушка «подралась» с парнем на фестивале. Встреча оказалась настолько запоминающейся, что молодые люди начали встречаться. Как сообщает...
 
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