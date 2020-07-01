Навечно: 6 причёсок, которые всегда будут в тренде

Источник материала: ОНТ

Если вы хотите всегда выглядеть стильно, то нужно отдавать предпочтение тем причёскам, которые не потеряют своей актуальности и через 10 лет.

1. Классическая стрижка пикси

Ультракороткая стрижка с неровными концами не потеряет своей актуальности ещё десяток лет. Если вы не знаете, подойдёт ли вам такая длина волос, то прежде чем идти на такой серьёзный шаг, рекомендуем узнать это при помощи линейки и карандаша.





фото: YouTube - Александр Тодчук Studio

2. Шэг

Данная причёска представляет собой пряди разной длины, которые обычно оформляются в небрежные локоны. Самый главный плюс этой стрижки в том, что для неё не нужна укладка. Помимо этого, она хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.





3. Под Мирей Матье

Волосы в практически чёрном оттенке, а также ровнейшая линия чёлки являются главными элементами данной причёски. При этом волосы сзади могут быть убраны в пучок, хвост или пострижены.





фото: 7sisters.ru

4. Боб

Для данной стрижки характерно огромное количество вариантов. Самое главное её отличие от других стрижек - длина волос до ключиц. При укладке лучше делать косой или ровный пробор.





5. Длинные волосы

Наверное нет ничего лучше и женственнее, чем просто здоровые, густые и блестящие волосы.





фото: Pinterest

6. Естественная волна

Если ваши волосы вьются сами по себе, то самая идеальная укладка - это волосы, высушенные естественным путём без применения стайлеров.





фото: Pinterest

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