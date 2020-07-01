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Навечно: 6 причёсок, которые всегда будут в тренде
Источник материала: ОНТ
Если вы хотите всегда выглядеть стильно, то нужно отдавать предпочтение тем причёскам, которые не потеряют своей актуальности и через 10 лет.
1. Классическая стрижка пикси
Ультракороткая стрижка с неровными концами не потеряет своей актуальности ещё десяток лет. Если вы не знаете, подойдёт ли вам такая длина волос, то прежде чем идти на такой серьёзный шаг, рекомендуем
фото: YouTube - Александр Тодчук Studio
2. Шэг
Данная причёска представляет собой пряди разной длины, которые обычно оформляются в небрежные локоны. Самый главный плюс этой стрижки в том, что для неё не нужна укладка. Помимо этого, она хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.
3. Под Мирей Матье
Волосы в практически чёрном оттенке, а также ровнейшая линия чёлки являются главными элементами данной причёски. При этом волосы сзади могут быть убраны в пучок, хвост или пострижены.
фото: 7sisters.ru
4. Боб
Для данной стрижки характерно огромное количество вариантов. Самое главное её отличие от других стрижек - длина волос до ключиц. При укладке лучше делать косой или ровный пробор.
5. Длинные волосы
Наверное нет ничего лучше и женственнее, чем просто здоровые, густые и блестящие волосы.
фото: Pinterest
6. Естественная волна
Если ваши волосы вьются сами по себе, то самая идеальная укладка - это волосы, высушенные естественным путём без применения стайлеров.
фото: Pinterest
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Если вы хотите всегда выглядеть стильно, то нужно отдавать предпочтение тем причёскам, которые не потеряют своей актуальности и через 10 лет. 1. Классическая...
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