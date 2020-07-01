Меган Маркл и принц Гарри будут получать $1 миллион за публичные выступления

Источник материала: ОНТ

Судя по всему, Меган и Гарри нашли отличный способ, чтобы зарабатывать. Теперь за выступления на публике они будут получать $1 миллион. Журнал Glamour рассказал о подробностях.

Напомним, что в январе 2020 года супруги сообщили о том, что они отказываются от королевских титулов. В итоге семейная пара переехала на родину Маркл в США. На данный момент они проживают в Лос-Анджелесе, в арендованном доме, стоимость которого составляет $18 миллионов. При этом ежемесячное проживание в данном особняке семье обходится в сумму от $20 до $40 тысяч.

Меган и Гарри ещё до сих пор не рассказали о том, чем они хотят заниматься в Америке. Однако, согласно информации западных СМИ, супруги подписали контракт с агентством Harry Walke. Оно специализируется на организации публичных выступлений известных людей.

Семья планирует сотрудничать с различными корпорациями, торговыми ассоциациями а также с общественными форумами. В своих выступлениях Меган и Гарри расскажут о раcизме, гендерном равенстве, о состоянии психического здоровья людей, а также о проблемах окружающей среды.

Согласно данным некоторых источников, стоимость одного такого выступления составляет порядка миллиона долларов США.

фото: spletnik.ru

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