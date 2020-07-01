ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меган Маркл и принц Гарри будут получать $1 миллион за публичные выступления

01.07.2020 12:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и принц Гарри будут получать миллион за публичные выступления

Судя по всему, Меган и Гарри нашли отличный способ, чтобы зарабатывать. Теперь за выступления на публике они будут получать $1 миллион. Журнал Glamour рассказал о подробностях. 

Напомним, что в январе 2020 года супруги сообщили о том, что они отказываются от королевских титулов. В итоге семейная пара переехала на родину Маркл в США. На данный момент они проживают в Лос-Анджелесе, в арендованном доме, стоимость которого составляет $18 миллионов. При этом ежемесячное проживание в данном особняке семье обходится в сумму от $20 до $40 тысяч.

Меган и Гарри ещё до сих пор не рассказали о том, чем они хотят заниматься в Америке. Однако, согласно информации западных СМИ, супруги подписали контракт с агентством Harry Walke. Оно специализируется на организации публичных выступлений известных людей.

Семья планирует сотрудничать с различными корпорациями, торговыми ассоциациями а также с общественными форумами. В своих выступлениях Меган и Гарри расскажут о раcизме, гендерном равенстве, о состоянии психического здоровья людей, а также о проблемах окружающей среды. 

Согласно данным некоторых источников, стоимость одного такого выступления составляет порядка миллиона долларов США. 

фото: spletnik.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, Меган и Гарри нашли отличный способ, чтобы зарабатывать. Теперь за выступления на публике они будут получать $1 миллион. Журнал Glamour рассказал о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси отменяются введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика