Источник материала: ОНТ

Дали дорогу большегрузам. С этого дня в Беларуси отменяются введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Это предусмотрено постановлением правительства.

Ранее водители фур должны были проезжать только по определенным республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка для отдыха, питания и заправки. Они также были обязаны покидать территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда. Сейчас эти ограничения сняты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram