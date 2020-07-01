|
В Беларуси отменяются введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков
Источник материала: ОНТ
Дали дорогу большегрузам. С этого дня в Беларуси отменяются введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Это предусмотрено постановлением правительства.
Ранее водители фур должны были проезжать только по определенным республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка для отдыха, питания и заправки. Они также были обязаны покидать территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда. Сейчас эти ограничения сняты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дали дорогу большегрузам. С этого дня в Беларуси отменяются введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Это предусмотрено постановлением...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)