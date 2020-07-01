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Сколько клиентов Белгазпромбанка пожаловались на вскрытие депозитарных ячеек и пропажу содержимого
Источник материала: Tut.by
Заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов Белгазпромбанка. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила руководитель временной администрации банка Надежда Ермакова. О вскрытии ячеек стало известно на прошлой неделе, когда клиенты смогли проверить их содержимое. До этого попасть в помещение нельзя было валюты и MolaMola">из-за следственных действий. К примеру, одна из клиентов банка
Речь идет о тех обращениях, которые клиенты написали непосредственно в банк.
— С заявлением о вскрытии депозитарных ячеек обратилось 8 человек. Информации об обращениях в правоохранительные органы не имею, — уточнила Надежда Ермакова. — Все заявления обратившихся граждан направлены Комитету госконтроля для рассмотрения, гражданам даны письменные ответы.
По нашей информации, как минимум один клиент банка
Напомним, некоторые клиенты Белгазпромбанка написали заявления в банк из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. Это обнаружилось, когда они на прошлой неделе смогли их проверить. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было
В кадр помимо денежных купюр, некоторые из которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки и бумажные коробки, также попали памятные монеты Нацбанка Беларуси (к примеру, «Белорусский балет. 2006»), небольшие золотые слитки, предположительно, инвестиционные монеты Банка России, три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты (были ли в них сами леджеры — неизвестно).
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Заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов Белгазпромбанка. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила руководитель временной администрации банка Надежда...
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