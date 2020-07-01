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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов
Источник материала: ОНТ
Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал Президент Беларуси,
Меры по решению актуальных для населения вопросов, которые поступили при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко, содержит в себе документ.
Они касаются различных сфер жизнедеятельности – ЖКХ, строительства, энергетики, транспорта, занятости, социального обеспечения, образования здравоохранения, торговли и др.
Поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, которые Александр Лукашенко дал 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область, также нашли отражение в документе.
Распоряжение предусматривает ежеквартальную отчетность о его выполнении. КГК и Администрация Президента обеспечит контроль за выполнением распоряжения.
Совету Министров, облисполкомам и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по многим направлениям.
Фото: БЕЛТА
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Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал Президент Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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