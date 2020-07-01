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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

01.07.2020 12:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал Президент Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Меры по решению актуальных для населения вопросов, которые поступили при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко, содержит в себе документ.

Они касаются различных сфер жизнедеятельности – ЖКХ, строительства, энергетики, транспорта, занятости, социального обеспечения, образования здравоохранения, торговли и др.

Поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, которые Александр Лукашенко дал 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область, также нашли отражение в документе.

Распоряжение предусматривает ежеквартальную отчетность о его выполнении. КГК и Администрация Президента обеспечит контроль за выполнением распоряжения.

Совету Министров, облисполкомам и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по многим направлениям.

Фото: БЕЛТА

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Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал Президент Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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