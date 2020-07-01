Конфликт левого поворота: столкновение такси и Mitsubishi попало на видео в Гродно

Источник материала: Tut.by

Вечером 30 июня в Гродно столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения, пишет « АвтоГродно ».

На записи видно, что водитель такси ехал по улице Огинского и при повороте налево не уступил дорогу встречной Mitsubishi. Сообщается, что на место аварии выбывала бригада скорой помощи.