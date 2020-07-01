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Конфликт левого поворота: столкновение такси и Mitsubishi попало на видео в Гродно

01.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 30 июня в Гродно столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения, пишет «АвтоГродно».

На записи видно, что водитель такси ехал по улице Огинского и при повороте налево не уступил дорогу встречной Mitsubishi. Сообщается, что на место аварии выбывала бригада скорой помощи.

 
Теги: Гродно
 
 
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