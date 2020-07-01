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с 1 июля в Беларуси повышаются трудовые пенсии

01.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 июля в Беларуси производится перерасчет всех трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) в соответствии с указом Президента №232 "О повышении пенсий".

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%, передает БелТА.

"Так, средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля и увеличится на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (447,5 рубля) и на 12,5% - по сравнению с июлем 2019 года (418,4 рубля)", - уточнили в Минтруда.

Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн граждан. На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчет по данному указу - 335 млн рублей.

В министерстве подчеркнули, что размер увеличения пенсии у каждого получателя будет свой, поскольку зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

Размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Речь, в частности, о доплатах лицам старше 75 лет, надбавках на уход инвалидам I группы и лицам старше 80 лет, повышениях Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе.

 
 
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С 1 июля в Беларуси производится перерасчет всех трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) в соответствии с указом...
 
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