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Кубок клубных команд по индорхоккею пройдет в Нидерландах

01.07.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок клубных команд по индорхоккею пройдет в Нидерландах

Европейская федерация хоккея на траве определилась с местом проведения Кубка клубных команд по индорхоккею.

Представительный старт пройдет в Нидерландах. Турнир будет сыгран с 12 по 14 февраля. Нашу страну представит клуб «Минск». Столичная команда попала в группу А вместе с немецким «Дер Альстером», российским «Динамо-Электросталь» и швейцарским «Рот-Вайсс Веттинген».

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Теги: Минск
 
 
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Европейская федерация хоккея на траве определилась с местом проведения Кубка клубных команд по индорхоккею. Представительный старт пройдет в Нидерландах. Турнир...
 
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