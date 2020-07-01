Кубок клубных команд по индорхоккею пройдет в Нидерландах

Источник материала: ОНТ

Европейская федерация хоккея на траве определилась с местом проведения Кубка клубных команд по индорхоккею.

Представительный старт пройдет в Нидерландах. Турнир будет сыгран с 12 по 14 февраля. Нашу страну представит клуб «Минск». Столичная команда попала в группу А вместе с немецким «Дер Альстером», российским «Динамо-Электросталь» и швейцарским «Рот-Вайсс Веттинген».

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