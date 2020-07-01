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В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца
01.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Утром 1 июля состоялось освящение и водружение купола и креста на звонницу храма преподобного Паисия Святогорца по улице Магистральной.
Вот несколько фотографий, как устанавливали крест и как теперь выглядит колокольня.
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Утром 1 июля состоялось освящение и водружение купола и креста на звонницу храма преподобного Паисия Святогорца по улице Магистральной. Вот несколько фотографий.
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