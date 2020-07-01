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В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

01.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

Утром 1 июля состоялось освящение и водружение купола и креста на звонницу храма преподобного Паисия Святогорца по улице Магистральной.

Вот несколько фотографий, как устанавливали крест и как теперь выглядит колокольня.

В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца


В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

В Слуцке установили купол и крест на колокольню храма Паисия Святогорца

 
 
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Утром 1 июля состоялось освящение и водружение купола и креста на звонницу храма преподобного Паисия Святогорца по улице Магистральной. Вот несколько фотографий.
 
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