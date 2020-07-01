ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации

01.07.2020 14:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Валерий Цепкало пока не комментирует, с кем из кандидатов может объединиться, но готов рассматривать такой вариант, если он не будет зарегистрирован кандидатом, заявил он на пресс-конференции.

Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации

Говоря о возможном объединении с уже зарегистрированными кандидатами в президенты, Цепкало отметил, что пока его команда будет проходить юридический процесс подачи жалоб в комиссии.

— А уже потом, безусловно, будет с кем-то из тех, кто останется в списке кандидатов в президенты, если это не окажемся мы, то да, мы думаем, что такое объединение возможно. — сказал Цепкало.

Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации

На уточняющий вопрос, с кем именно из будущих кандидатов он готов объединяться, претендент ответить пока не готов. Из штабов других претендентов в президенты Цепкало пока предложений об объединении не поступало.

— Мы пока еще участвуем в кампании самостоятельно, пока не будет вынесено окончательное решение [о не регистрации]. Потому как вы же прекрасно понимаете, что-либо это недоразумение [решение о том, что подписи недействительные], либо не знаю, как еще это понимать. Никогда такого в истории не было, что рядом находились столы наши и Канопацкой, но у нее подписей стало в два раза больше, у нас — в два раза меньше. Такое ощущение, что белорусы живут на разных планетах и люди не имеют одинаковые мозги, руки и неправильно понимают одни и те же инструкции. Причем, настолько колоссально по-разному понимают, что у одних, как у нас, происходит выбраковывание подписей, а у других эти подписи лишние появляются. Поэтому будем ждать последнее слово за ЦИК, — сказал Цепкало.

Претендент в президенты также прокомментировал ходящее по соцсетям якобы удостоверение члена инициативной группы Виктора Бабарико Валерия Цепкало. Претендент заявил, что это фейк, но допустил, что ЦИК мог что-то перепутать и напечатать такое удостоверение.

Слухи о том, что Цепкало планирует стать доверенным лицом Светланы Тихановской или кого-то из других участников выборов, претендент в президенты сказал, что пока его команда не закончила предвыборный цикл.

— Пока мы подаем на опротестование, решение ЦИК будет приниматься 14 июля, насколько я понимаю. У нас есть три дня, чтобы опротестовать, посмотреть, какие подписи были забракованы. Пока не будем отвечать на вопрос о доверенных лицах, давайте пока мы закончим наш избирательный цикл, — сказал Цепкало.

Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей. Это значит, что Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты, поскольку по закону для этого необходимо иметь 100 тысяч действительных подписей. У остальных шести претендентов, сдавших подписи, после проверки достоверными были признаны более 100 тысяч.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Валерий Цепкало пока не комментирует, с кем из кандидатов может объединиться, но готов рассматривать такой вариант, если он не будет зарегистрирован кандидатом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонель Месси забил 700 мяч в профессиональной карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика