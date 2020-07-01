Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации

Источник материала: Виртуальный Брест

Валерий Цепкало пока не комментирует, с кем из кандидатов может объединиться, но готов рассматривать такой вариант, если он не будет зарегистрирован кандидатом, заявил он на пресс-конференции.





Говоря о возможном объединении с уже зарегистрированными кандидатами в президенты, Цепкало отметил, что пока его команда будет проходить юридический процесс подачи жалоб в комиссии.

— А уже потом, безусловно, будет с кем-то из тех, кто останется в списке кандидатов в президенты, если это не окажемся мы, то да, мы думаем, что такое объединение возможно. — сказал Цепкало.





На уточняющий вопрос, с кем именно из будущих кандидатов он готов объединяться, претендент ответить пока не готов. Из штабов других претендентов в президенты Цепкало пока предложений об объединении не поступало.

— Мы пока еще участвуем в кампании самостоятельно, пока не будет вынесено окончательное решение [о не регистрации]. Потому как вы же прекрасно понимаете, что-либо это недоразумение [решение о том, что подписи недействительные], либо не знаю, как еще это понимать. Никогда такого в истории не было, что рядом находились столы наши и Канопацкой, но у нее подписей стало в два раза больше, у нас — в два раза меньше. Такое ощущение, что белорусы живут на разных планетах и люди не имеют одинаковые мозги, руки и неправильно понимают одни и те же инструкции. Причем, настолько колоссально по-разному понимают, что у одних, как у нас, происходит выбраковывание подписей, а у других эти подписи лишние появляются. Поэтому будем ждать последнее слово за ЦИК, — сказал Цепкало.

Претендент в президенты также прокомментировал ходящее по соцсетям якобы удостоверение члена инициативной группы Виктора Бабарико Валерия Цепкало. Претендент заявил, что это фейк, но допустил, что ЦИК мог что-то перепутать и напечатать такое удостоверение.

Слухи о том, что Цепкало планирует стать доверенным лицом Светланы Тихановской или кого-то из других участников выборов, претендент в президенты сказал, что пока его команда не закончила предвыборный цикл.

— Пока мы подаем на опротестование, решение ЦИК будет приниматься 14 июля, насколько я понимаю. У нас есть три дня, чтобы опротестовать, посмотреть, какие подписи были забракованы. Пока не будем отвечать на вопрос о доверенных лицах, давайте пока мы закончим наш избирательный цикл, — сказал Цепкало.

Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей. Это значит, что Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты, поскольку по закону для этого необходимо иметь 100 тысяч действительных подписей. У остальных шести претендентов, сдавших подписи, после проверки достоверными были признаны более 100 тысяч.