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В чемпионате России по футболу ЦСКА обыграл «Спартака»

01.07.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате России по футболу ЦСКА обыграл «Спартака»

В чемпионате России по футболу ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл «Спартака» и добыл первую победу в 2020 году.

Встреча на стадионе армейцев завершилась со счетом — 2:0. Дубль оформил полузащитник ЦСКА Никола Влашич (27‑я и 96-я минуты). Последняя победа ЦСКА в матчах чемпионата России до этого случилась 24 ноября над самарскими «Крыльями Советов». ЦСКА прервал серию без побед и не позволил «Спартаку» сократить отставание в таблице. После 25‑го тура армейцы идут на пятом месте, имея в активе 40 очков. Спартаковцы идут шестыми — 32 балла.

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В чемпионате России по футболу ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл «Спартака» и добыл первую победу в 2020 году. Встреча на...
 
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