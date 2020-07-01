Мировой рейтинг банков возглавили китайские банки, Беларусбанк - 589-й

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Самым крупным в мире банком остается Industrial and Commercial Bank of China (объем капитала — $380 млрд). Далее идут China Construction Bank ($316 млрд), Agricultural Bank of China ($277 млрд) и Bank of China ($258 млрд), сообщает Office Life. На пятом месте американский банк JPMorgan Chase с размером капитала $214 млрд.

В первую десятку вошли три американских банка Bank of America ($198 млрд), Wells Fargo ($158 млрд) и Citigroup ($155 млрд); британский HSBC ($148 млрд), а также японский Mitsubishi UFJ ($143 млрд).

Как отмечает The Banker, по итогам 2019 года банки смогли аккумулировать у себя капиталы в размере почти $9 трлн, и это помогло выстоять им в период глобального кризиса.

В первой тридцатке крупнейших банков также преобладает китайский капитал — их всего 11. Американских банков — 6, японских и французских банков — по 4. В топ-30 вошел и российский Сбербанк ($70 млрд). Кроме того, из российских банков в рейтинг вошел Тинькофф-банк.

Беларусбанк занял в топ-1000 банков мира 589-е место в общем зачете и 19-е — среди банков Центральной и Восточной Европы. По данным The Banker, объем капитала Беларусбанка — $1,518 млрд. По данным финансовой отчетности Беларусбанка, на 31 декабря 2019 года его капитал составлял 3 289 679 рублей.