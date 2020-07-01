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Прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района

01.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

4 июля с 9.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдёт прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко.

Позвонив в указанное время по телефону 25-38-75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.
 
 
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Прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района.далее...
 
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