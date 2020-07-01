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На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этой семье любят готовить, и супу место есть всегда. Показываем, как готовит окрошку белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Не отклоняясь от рецепта, все овощи мелко нарезанные теперь перекладываем в горшочек. Огурчика немножко.
Сергей Иванов:
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На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова
Новости Беларуси. В этой семье любят готовить, и супу место есть всегда. Показываем, как готовит окрошку белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова. ...
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