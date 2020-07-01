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«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога

01.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если Родина одна, то второй дом можно выбрать. И порой таким местом для людей с совершенно разных точек земного шара становится Беларусь. Небольшая страна в центре Европы. Интересно взглянуть на Синеокую глазами иностранцев, переехавших сюда жить.  

Неожиданное звучание такой знакомой каждому белорусу мелодии. В исполнении африканца Оливера Оджео песня звучит особо колоритно. «Купалинку» 8 лет назад парню из Нигерии пришлось выучить, чтобы сдать зачет в белорусском университете. Тогда ему это удалось с трудом, ведь он едва понимал язык. В Минске Оливер получил образование микробиолога. Но нашел себя в музыке. Мелодии в стиле афробит, которые он сочиняет в Минске, разлетаются через интернет по всему континенту, начиная от Чили и Африки и заканчивая Америкой.  

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога

Оливер Оджео, музыкант:  
Беларусь дала мне шанс, спокойствие, которого у нас нет в Нигерии. Беларусь как моя семья, если честно. Если бы я не любил Беларусь, я бы не остался в Беларуси так долго. Беларусь потихоньку начинает открываться к миру, потому что были Европейские игры, хоккей. Это очень хорошо. Я как музыкант, поющий из Беларуси, хочу, чтобы все люди знали о Беларуси.   

Сейчас он тепло отзывается о жизни в Минске, своих друзьях, но первый раз, когда парень прилетел из Нигерии, Беларусь встретила не очень тепло – снег и лютый мороз горячий парень из Африки не оценил.    

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога

Оливер Оджео:  
Я только надел африканский костюм и все. Папа мне дал пальто, я сказал ему – положи в сумку. Я смотрю – за окном снег.  

Но за эти годы Оливер привык к белорусской переменчивой погоде. А еще проникся местной культурой: носит вышиванки, путешествует по стране, интересуется и историей. Особенно впечатляют события военного времени.  

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога

Оливер Оджео:  
История, от которой я почти плакал, это о том, что было в Брестской крепости, когда я понял, сколько вы прошли.  

А еще он познает секреты белорусской кухни. Уже успел попробовать многие блюда и даже написал песню про любимые манго и картошку. Вот только сетует, что драники так и не научился готовить. Поэтому мы решили Оливеру в этом помочь.  

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога

Ольга Власовец, корреспондент:  
Мы знаем, что вам очень полюбилась белорусская картошка и драники, но вы не умеете готовить это блюдо. Давайте попробуем сделать это вместе. Мы вот вам привезли картошечки белорусской.   

Небольшой мастер-класс и вот африканец мастерски чистит белорусскую картошку и как профессионал справляется с теркой. Несложные манипуляции на сковороде, и уже вот-вот зашкварчат драники.   

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога

Оливер Оджео:  
Что для меня Беларусь? Зеленая земля, где можно растить что-то и талант.   

Люди в материале: Оливер Оджео, Ольга Власовец

 
Теги: Минск
 
 
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