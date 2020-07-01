|
«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога
Источник материала: СТВ
Если Родина одна, то второй дом можно выбрать. И порой таким местом для людей с совершенно разных точек земного шара становится Беларусь. Небольшая страна в центре Европы. Интересно взглянуть на Синеокую глазами иностранцев, переехавших сюда жить.
Неожиданное звучание такой знакомой каждому белорусу мелодии. В исполнении африканца Оливера Оджео песня звучит особо колоритно. «Купалинку» 8 лет назад парню из Нигерии пришлось выучить, чтобы сдать зачет в белорусском университете. Тогда ему это удалось с трудом, ведь он едва понимал язык. В Минске Оливер получил образование микробиолога. Но нашел себя в музыке. Мелодии в стиле афробит, которые он сочиняет в Минске, разлетаются через интернет по всему континенту, начиная от Чили и Африки и заканчивая Америкой.
Сейчас он тепло отзывается о жизни в Минске, своих друзьях, но первый раз, когда парень прилетел из Нигерии, Беларусь встретила не очень тепло – снег и лютый мороз горячий парень из Африки не оценил.
Оливер Оджео:
Но за эти годы Оливер привык к белорусской переменчивой погоде. А еще проникся местной культурой: носит вышиванки, путешествует по стране, интересуется и историей. Особенно впечатляют события военного времени.
А еще он познает секреты белорусской кухни. Уже успел попробовать многие блюда и даже написал песню про любимые манго и картошку. Вот только сетует, что драники так и не научился готовить. Поэтому мы решили Оливеру в этом помочь.
Ольга Власовец, корреспондент:
Оливер Оджео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если Родина одна, то второй дом можно выбрать. И порой таким местом для людей с совершенно разных точек земного шара становится Беларусь. Небольшая страна в центре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)