В городе появилась новая остановка «безопасности»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обучение населения безопасности — важнейшая задача для несвижских спасателей. Хорошей традицией для работников Несвижского РОЧС стала установка тематических объектов на территории района. На днях огнеборцы совместно с работниками УП «Несвижское ЖКХ» презентовали жителям города новый остановочный пункт общественного транспорта, который напоминает о соблюдении правил безопасности (р-н “Госсортучастка”).

Общими усилиями работников Несвижского РОЧС и УП «Несвижское ЖКХ» остановочный пункт был оборудован информационными стендами. Здесь разместилась информация о правилах использования огнетушителя, о важности установки АПИ, множество полезных ссылок, а также бренд-пакет «С родителями я в безопасности».

Данная конструкция станет очередным напоминанием жителям и гостям Несвижчины лишний раз задуматься о правилах безопасности.

Несвижский РОЧС выражает благодарность УП «Несвижское ЖКХ» за помощь в изготовлении и установке конструкции.

«НН».