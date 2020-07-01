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Лето в Instagram биатлонисток: короткие платья, купальники и много веселья
Источник материала: Tut.by
Мы привыкли пристально следить за биатлонистами в разгар зимнего сезона. А как стреляющие лыжники и лыжницы проводят лето и выглядят в отпуске без привычной экипировки? Смотрите в подборке SPORT.TUT.BY.
Королева женских гонок Доро Вирер в летнее время традиционно радует подписчиков яркими образами. Вот так выглядят каникулы в понимании итальянской дивы. Очень недурно, согласитесь?
Основная соперница Вирер в прошедшем сезоне Тириль Экхофф наслаждается норвежскими красотами. В выходной она отправилась в горный тур с возлюбленным — бывшим лыжником Онуном Лид Бигландом. Экхофф мило подписала совместное фото: «В походе с лучшим другом».
А это релакс еще одной норвежки Марте Олсбю Ройзеланд, которая разрывала конкуренток по ходу биатлонного сезона.
Легендарный француз Мартен Фуркад, завершивший карьеру весной 2020-го, наслаждается домашним уютом в компании возлюбленной Элен и двух очаровательных дочерей.
А титулованный норвежец Тарьей Бё между тренировками выбирает активный отдых. Вот, например, горный поход с девушкой Гитой. «Очень красиво и немного страшно», — призналась в инстаграме избранница олимпийского чемпиона.
Обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё все свободное время проводит с женой Хеддой и сыном Густавом. Даже когда молодой папа очень устает, его группа поддержки рядом.
Герой Беларуси Дарья Домрачева этим летом успевает не только тренироваться, дистанционно тренировать и выращивать урожай, но и посещать вечерние шоу. В таком образе олимпийская чемпионка появилась на телеканале «Беларусь 1».
Немного красоты и женственности от сестер Оберг. Судя по их румянцу, витамин D в Швецию тоже завезли.
Словачка Ивона Фиалкова отдыхает летом на родных курортах. Но настроение от этого ничуть не страдает.
Наши спортсмены умеют чередовать продуктивную работу с интересным отдыхом. «Хорошо поработал — хорошо отдохнул», — заключил член мужской сборной Беларуси Антон Смольский, который, судя по снимку, в отличной форме.
А это пикник белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной в Раубичах. В общем, нам тоже есть, чем любоваться!
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Мы привыкли пристально следить за биатлонистами в разгар зимнего сезона. А как стреляющие лыжники и лыжницы проводят лето и выглядят в отпуске без привычной...
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