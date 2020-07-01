Лето в Instagram биатлонисток: короткие платья, купальники и много веселья

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли пристально следить за биатлонистами в разгар зимнего сезона. А как стреляющие лыжники и лыжницы проводят лето и выглядят в отпуске без привычной экипировки? Смотрите в подборке SPORT.TUT.BY.

Королева женских гонок Доро Вирер в летнее время традиционно радует подписчиков яркими образами. Вот так выглядят каникулы в понимании итальянской дивы. Очень недурно, согласитесь?



Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Основная соперница Вирер в прошедшем сезоне Тириль Экхофф наслаждается норвежскими красотами. В выходной она отправилась в горный тур с возлюбленным — бывшим лыжником Онуном Лид Бигландом. Экхофф мило подписала совместное фото: «В походе с лучшим другом».



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

А это релакс еще одной норвежки Марте Олсбю Ройзеланд, которая разрывала конкуренток по ходу биатлонного сезона.



Фото из интстаграма Марты Олсбю

Легендарный француз Мартен Фуркад, завершивший карьеру весной 2020-го, наслаждается домашним уютом в компании возлюбленной Элен и двух очаровательных дочерей.



Фото из инстаграма Мартена Фуркада

А титулованный норвежец Тарьей Бё между тренировками выбирает активный отдых. Вот, например, горный поход с девушкой Гитой. «Очень красиво и немного страшно», — призналась в инстаграме избранница олимпийского чемпиона.



Фото из инстаграма Тарьея Бё

Обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё все свободное время проводит с женой Хеддой и сыном Густавом. Даже когда молодой папа очень устает, его группа поддержки рядом.



Фото из инстаграма Хедды Бё

Герой Беларуси Дарья Домрачева этим летом успевает не только тренироваться, дистанционно тренировать и выращивать урожай, но и посещать вечерние шоу. В таком образе олимпийская чемпионка появилась на телеканале «Беларусь 1».



Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой

Немного красоты и женственности от сестер Оберг. Судя по их румянцу, витамин D в Швецию тоже завезли.



Фото из инстаграма Ханны Оберг

Словачка Ивона Фиалкова отдыхает летом на родных курортах. Но настроение от этого ничуть не страдает.



Фото из инстаграма Ивоны Фиалковой

Наши спортсмены умеют чередовать продуктивную работу с интересным отдыхом. «Хорошо поработал — хорошо отдохнул», — заключил член мужской сборной Беларуси Антон Смольский, который, судя по снимку, в отличной форме.



Фото из инстаграма Антона Смольского

А это пикник белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной в Раубичах. В общем, нам тоже есть, чем любоваться!



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной