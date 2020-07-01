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Собака напроказничала. Ее реакция на ругань умилила Сеть
Источник материала: ОНТ
Собака породы пудель нашкодничала. Реакция песика на ругань хозяина умилила Сеть. Видео выложено на YouTube.
Ролик был снят в китайском Ухане. На складе зоомагазина пудель сделал лужу. Именно за это и отчитывает его хозяин. В это время собака оглядывается по сторонам в поисках поддержки.
Фото: lapkins.ru
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Собака породы пудель нашкодничала. Реакция песика на ругань хозяина умилила Сеть. Видео выложено на YouTube. Ролик был снят в китайском Ухане. На складе зоомагазина...
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