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Собака напроказничала. Ее реакция на ругань умилила Сеть

01.07.2020 15:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака напроказничала. Ее реакция на ругань умилила Сеть

Собака породы пудель нашкодничала. Реакция песика на ругань хозяина умилила Сеть. Видео выложено на YouTube.


Ролик был снят в китайском Ухане. На складе зоомагазина пудель сделал лужу. Именно за это и отчитывает его хозяин. В это время собака оглядывается по сторонам в поисках поддержки.

Фото: lapkins.ru

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Собака породы пудель нашкодничала. Реакция песика на ругань хозяина умилила Сеть. Видео выложено на YouTube. Ролик был снят в китайском Ухане. На складе зоомагазина...
 
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