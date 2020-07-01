Собака напроказничала. Ее реакция на ругань умилила Сеть

Источник материала: ОНТ

Собака породы пудель нашкодничала. Реакция песика на ругань хозяина умилила Сеть. Видео выложено на YouTube.





Ролик был снят в китайском Ухане. На складе зоомагазина пудель сделал лужу. Именно за это и отчитывает его хозяин. В это время собака оглядывается по сторонам в поисках поддержки.

Фото: lapkins.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram