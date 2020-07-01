Машина упала в реку или озеро: как выбраться живым?

Источник материала: Tut.by

На этой неделе недалеко от Бобруйска произошла трагическая авария: в водоеме обнаружили перевернутую легковушку, а в ней — тела четырех мужчин. По словам местных жителей , озеро неглубокое — примерно метр двадцать. Еще одно резонансное ДТП с тонущей машиной случилось прошлым летом под Белоозерском — там под воду ушел внедорожник с десятью пассажирами, пятерым удалось спастись. AUTO.TUT.BY поговорил со спасателями о том, как нужно действовать, чтобы выжить в подобных ситуациях. Сразу предупреждаем: правильных способов не просто мало, а очень мало.

Машина может продержаться в воде от силы пару минут По словам спасателей, главное, что нужно знать и водителю, и пассажиру в таких ситуациях — времени очень мало и действовать нужно быстро. Автомобиль может продержаться на воде от силы пару минут. — Если машина только съехала колесами в воду, то она сразу не утонет, но и долго на воде не продержится — 1−2 минуты. У находящихся внутри будет еще какое-то время, пока вся вода просочится через уплотнители и заполнит салон, пока выйдет воздух из салона, — говорит начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем Дядев. — Поэтому у человека есть возможность быстро отстегнуться, успеть открыть окно и покинуть автомобиль. Если автомобиль не успел глубоко погрузиться, можно попробовать открыть дверь: это можно сделать, если они скрыты водой наполовину. Но здесь нужно понимать, что как только дверь откроется, машина будет погружаться в воду еще быстрее. Это значит, что все остальные пассажиры должны быть к этому готовы.

А как быть с автоматической блокировкой дверей? Один из самых обсуждаемых нюансов в отношении тонущих машин — откроются ли автоматические замки дверей. На самом деле во время краш-тестов по методике EuroNCAP проверяется, разблокировались ли замки при аварии. Достоверно сказать, что произойдет при падении в воду, сложно. Если автомобиль просто съехал в воду, то у водителя будет достаточно времени, чтобы нажать кнопку разблокировки на панели. Даже электрические стеклоподъемники какое-то время сохраняют работоспособность при погружении в воду, так что приводы центрального замка, можно надеяться, тоже сработают.

Не успел открыть дверь — открывай или разбивай окно — Когда автомобиль полностью погрузился в воду, шансов открыть дверь практически нет из-за разницы в давлении. Выбраться можно только через окно, да и то, если его получится опустить, — предупреждает Артем Дядев. До уровня стекол автомобиль может погружаться десяток секунд, поэтому лучше не медлить и открыть окна, пока механизмы еще работают. Если машина полностью ушла под воду, то даже разбить стекло изнутри будет очень сложно. С обратной стороны на него давит огромная масса воды. Грубо говоря, она своим давлением усиливает стекло. Эксперт советует не пытаться разбить или выдавить лобовое стекло. Оно слишком прочное. Разбивать нужно боковое окно. И делать это лучше либо специальным молотком, либо подручными средствами. Например, железным штырем подголовника.

Дождаться затопления и открыть дверь Если не удалось сразу открыть дверь или разбить стекло, то остается последний, и самый опасный вариант. Нужно дождаться, пока вода полностью заполнит салон и давление снаружи и внутри сравняется. Но этот процесс не происходит мгновенно. Поэтому нужно как можно дольше продержаться на задержке дыхания. Опасность состоит в том, что вам неизвестно, на какую глубину опустится автомобиль за то время, пока салон будет наполняться водой.

Самое опасное — если машина перевернулась Особую опасность представляет ситуация с переворотом и падением в воду. Все может усугубиться дезориентацией водителя и пассажиров или полученными травмами. Но порядок действий находящихся внутри от этого не меняется. Нужно либо попытаться открыть двери, либо открыть или разбить боковое окно. И потом как можно скорее покинуть автомобиль. У спасателей же тоже есть регламент действий в таких ситуациях: — Сразу спасаем людей, если есть возможность это сделать. Снаружи проще разбить стекло и проводить другие манипуляции. Перед погружением водолаз-спасатель берет второй комплект дыхательного оборудования либо имеет дублирующий регулятор, чтобы можно было оперативно передать его человеку для дыхания и потом поднять на поверхность. Только после этого производим подъем транспорта.