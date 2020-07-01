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В Бобруйском районе задержан подозреваемый в незаконной охоте

01.07.2020 20:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Без напарника, без разрешения, но с добычей... В Бобруйском районе госинспекторы задержали подозреваемого в незаконной охоте. Трофеем браконьера стала косуля. Мужчина разделал тушу, упаковал в рюкзак и отправился домой. На обратной дороге его авто и остановили защитники флоры и фауны. Пока рейдовая группа осматривала машину подозреваемого, он попытался убежать. 

Чем закончилась охота беглеца, и какая ответственность ему грозит? Ответы - в материале Елизаветы Лакотко.

Инспекторы природоохраны, как и другие правоохранители, несут службу без выходных и праздников. В ночь на субботу в лесу Бобруйского района рейдовая группа остановила автомобиль «опель». Водитель заметно суетился, а потому защитники флоры и фауны решили проверить, что же находится в машине. Но шофер повел себя непредсказуемо.  

Сергей Радкевич, замначальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира: "При попытке госинспекторов осмотреть салон автомобиля, нарушитель попытался скрыться с места совершения правонарушения. Однако на расстоянии примерно 50 метров автомобиль был повторно остановлен и к нарушителю были применены спецсредства. При осмотре автомобиля было установлено, что на переднем сидении в рюкзаке находится разделанная туша косули европейской".

На вопрос инспекторов, почему убегал, мужчина ответил, мол, испугался. А дальше рассказ полился рекой. 

Все было бы законно, если бы мужчина получил разрешение на добычу. Но, увы… Теперь нарушителя лишат удостоверения легального охотника. Кроме того,  в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за браконьерство. Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы… Тем временем в инспекции напоминают, что масштабный сезон охоты на копытных откроется только 1 октября. Но вот выслеживание нарушителей не прерывается никогда.

 
 
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Без напарника, без разрешения, но с добычей... В Бобруйском районе госинспекторы задержали подозреваемого в незаконной охоте. Трофеем браконьера стала косуля....
 
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