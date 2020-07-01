Ученые рассказали, стоит ли надеяться отоспаться за выходные

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто надеется отоспаться за выходные, у французских исследователей плохие новости: суббота и воскресенье пройдут, а многие так и не выспятся. Исследование с участием 12 тысяч человек опубликовали в журнале Sleep Medicine, пишет Medicalxpress .



Фото: Claudia Mañas, unsplash.com

Среди 12 тысяч опрошенных французскими учеными более трети спали шесть и меньше часов в будни, что считается недостаточным: большинству нужны 7−8 часов ежедневного сна. 75% из тех, кто страдал от недосыпания в будни, не сумели выспаться и за выходные: одним не дал вздремнуть шум, других будили близкие, третьи просто не нашли на это времени.

Авторы исследования называют недосыпание серьезной проблемой, которая регулярно влияет на миллионы людей. Обвинить в этом можно множество факторов: от работы допоздна до привязанности к смартфонам. Ученые подчеркивают, что продолжительное недосыпание может привести к широкому спектру проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца, депрессию.

«Не хватает времени на сон? Это всего лишь вопрос приоритета, — рассуждает Натаниэль Уотсон, профессор неврологии Центра медицины сна Вашингтонского университета в Сиэтле. — Мы сами решаем, какими делами заполним наш день. И мы должны осознанно выбирать здоровый сон. За нас это никто не сделает». Компенсировать дефицит сна в будни, по его мнению, не получится за выходные: чтобы отдать «сонный долг», придется соблюдать режим две-три недели.