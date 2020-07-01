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Эксперт назвал топ-5 ошибок в уходе за помидорами во время цветения и завязывания плодов

01.07.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой весной в редакции TUT.BY провели эксперимент: посеяли помидоры и вырастили рассаду. И мы получили немало писем от читателей, кто ни разу не занимался огородом, но воодушевился нашим примером и впервые посадил томаты. Скоро начнется период созревания плодов, и мы решили узнать, как правильно ухаживать за этой культурой, чтобы получить хороший урожай. О секретах ухода за помидорами рассказал биолог и автор популярного Youtube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.


Фото с сайта pixabay.com

Томат – растение прихотливое, особенно его современные сорта. Чтобы в полной мере насладиться результатами труда по выращиванию томатов, нужно приложить некоторые усилия: подкормки, поливы, формирование растений, защита от болезней и вредителей. Но иногда не стоит слишком усердствовать, иначе результат может получиться противоположный ожиданиям. Кстати, все изложенное ниже в полной мере касается и перца, и баклажана, и даже огурцов.

Итак, разберем основные ошибки начинающих огородников в уходе за помидорами.


Фото с сайта pixabay.com

Слишком много подкормок

Если переусердствовать с подкормками с преобладанием азота (минеральные удобрения на основе мочевины, селитры, аммония, органические удобрения на основе навоза и помета, нашатырный спирт, крепкие настои жидкого компоста и прочие), то можно вызвать жирование томата. Листьев будет много, а вот цветков и плодов – мало. В результате урожай будет более чем скромный. Кстати, огурец и баклажан к жированию устойчивы.

Закармливание растений калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия, древесная зола) не только нарушит нормальное развитие растений, но и спровоцирует такое опасное заболевание, как вершинная гниль. Ведь избыток калия в подкормках блокирует усвоение растениями кальция и магния.

Для профилактики и лечения вершинной гнили (а она встречается и у перца, и у баклажана, и у огурца, и даже у кабачка) многие огородники пользуются подкормками на основе кальциевой селитры. Однако избыточное ее внесение не только способно вызвать жирование, но также прекратит поступление фосфора в растения, который как раз отвечает за размер и качество плодов, а также за длительность плодоношения.

Многие считают, что в почвах на их участках не хватает бора. И правильно - ведь бор ответственен за образование завязей и на томатах, и на других растениях. Но избыток борной кислоты, да еще нанесенный непосредственно на цветки, может и вовсе оставить вас без урожая.

Поэтому подкормки хороши только тогда, когда они умеренные, к месту и ко времени. Не стоит думать, что чем больше, тем лучше. С подкормками все как раз наоборот.


Фото с сайта pixabay.com

Слишком радикальная хирургия

Удаление пасынков и нижних листьев у томата – обязательная процедура для содержания посадок в порядке. Но одновременное удаление большого количества листьев, а также переросших пасынков может вызвать серьезный стресс у растений. Новые завязи не образуются, молодые завязи могут остановиться в росте, пожелтеть и даже отвалиться, а созревающие плоды потрескаться. Поэтому за один раз не стоит удалять более 2-3 листьев.

Если же свои растения вы упустили и надо срочно проредить посадки, то лучше сперва удалить только половину листа или пасынка, а через неделю – отрезать их окончательно.


Фото с сайта pixabay.com

Слишком сильный полив

Да, томаты во время завязывания и созревания плодов потребляют много влаги, а огурцы так и еще больше. Но не стоит заливать их «по полной». Корневая система растений нуждается в воздухе, как и мы с вами. А слишком обильные поливы нарушат корневое дыхание. Как следствие – остановка развития растений, замедленный налив и созревание плодов.

Кроме того, «качели влажности» - то есть сперва высушить почву, а потом пролить ее до состояния болота - приведут к образованию трещин на плодах. Лучше всего растениям в этот период подходят умеренные, но регулярные поливы.

Если же возможности поливать растения ежедневно нет – обязательно замульчируйте посадки. Ведь большая часть влаги с голой земли испаряется просто по причине ее нагревания, а не растениями. А вообще, совет с мульчей подойдет при любом режиме полива.


Фото с сайта pixabay.com

Слишком частые опрыскивания

Любители томата обычно любят обрабатывать свои растения по листьям: внекорневые подкормки, профилактика болезней и вредителей, стимуляция роста, да и просто – чем-нибудь на всякий случай. Но не стоит забывать, что лист – это столовая растения, где «варятся» все блюда для будущего урожая.

Лист – живой орган и регулярное нанесение на него всевозможных растворов может нарушить гармонию проходящих в нем процессов. И если в открытом грунте смыть все наслоения препаратов и продуктов их взаимодействия помогает дождь, то в теплице многие компоненты растворов остаются на листьях мертвым грузом. В результате листья быстро стареют, налив плодов приостанавливается, а урожай не радует. Поэтому обработки стоит проводить только планово или по результатам обнаруженных проблем, а также строго в соответствии с рекомендациями.


Фото с сайта pixabay.com

Слишком большая гордость за свои растения

Конечно, все любят похвастаться своими успехами, особенно если они касаются садовых и огородных достижений и тем более если достигнуты большими стараниями и трудом. Но все-же старайтесь оберегать свои «растюшки» от чужих глаз. Нет, я нисколько не склонен верить в сглаз. Но любой посторонний человек в вашей теплице или огороде – потенциальный разносчик опасных болезней и вредителей не только томата, но и других растений. Фитофтора, кладоспориоз, паутинный клещ, тли и цикадки… Этот перечень может быть длинным. Вся эта зараза с успехом переносится на нашей одежде от растения к растению. И кто знает, что на себе может принести даже прошенный гость.

Так что и вам стоит быть аккуратным при прогулке по собственному огороду. Стоит после сбора колорадского жука с картофеля лишь просто пройтись по посадкам томата – как фитофтора тут как тут. Ну а похвастаться можно и в интернете.

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