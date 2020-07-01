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Учеба для избиркомов

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Учеба для избиркомов

Сегодня в заде заседаний Вороновского райисполкома состоялся семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь. В нем приняли участие заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, председатели сельских исполнительных комитетов, председатели и секретари участковых комиссий, руководители районных служб и организаций, ответственных за подготовку и проведение избирательной кампании.

Открывая семинар-совещание, Андрей Карпович рассказал об организации работы, основных задачах и взаимодействии местных исполнительных и распорядительных органов, участковых комиссий.

Управляющий делами райисполкома Галина Мартинкевич акцентировала внимание председателей и секретарей участковых комиссий на ведение необходимой документации, создание условий для избирателей с ограниченными возможностями. На участках для голосования должна быть предусмотрена безбарьерная среда.


Учеба для избиркомов

Заведующий сектором организационно-кадровой работы райисполкома Анатолий Радько остановился на вопросах оборудования и оформления помещений для голосования, порядке уточнения списков избирателей, обеспечении им возможности ознакомления со сведениями, внесенными о них в этот список.

Заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович напомнила о порядке аккредитации наблюдателей, их правах и сроках полномочий, об информационно-идеологическом сопровождении работы участковых комиссий.

На семинаре-совещании также обсуждались вопросы пожарной и общественной безопасности на избирательных участках.

В заключение мероприятия к присутствующим обратилась Елена Ганевич. Она попросила поддерживать порядок на прилегающих к избирательным участкам территориях.


Учеба для избиркомов

 
 
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Сегодня в заде заседаний Вороновского райисполкома состоялся семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь. В нем...
 
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